19 ago 2019

Violeta Magriñán ha vuelto a hacerlo. Después de sus declaraciones sobre su aspecto físico, contestando a los que establecían que estaba demasiado delgada, llega una nueva diatriba. ¿Es tema? Si la ex superviviente ha pasado por quirófano para mejorar algún aspecto físico.

Su respuesta no ha tardado en llegar y tras la polémica ha decidio zanjar el asunto tajantemente con una declaración y una fotografía de lo más provocadora junto a su pareja, Fabio Colloricchio a través de un 'stories' en sus redes sociales.

Con estas palabras daba por terminado el tema: "Parece que a la gente le molesta lo buena que estoy. A todos aquellos que dicen que me he puesto culo, la respuesta es no. No me hace falta".

Con esta declaración y una foto subida de tono, Violeta decidía poner fin a los rumores.