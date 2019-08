19 ago 2019 Kamila Barca

Kiko Rivera no le pasa ni una a Chabelita Pantoja. Para más, según ha contado la hija de Isabel Pantoja en otra ocasión, es siempre ella la que va a arreglar las cosas con él. Pero ahora, hay alguien que ha revolucionado la vida en Cantora, un amigo de la familia y ex de Isa que no pone las cosas fáciles entre ellos: Omar Montes.

"Yo a mi Omar le doy la vida. Ya le conozco desde hace muchos años, con mi madre se ha portado excelentemente bien en la isla y le tengo mucho cariño", explica Kiko Rivera que ha entrado en directo con el plató de ‘Viva la vida’. El cantante no se ha cortado ni un pelo y ha contestado a todas las preguntas aunque eso le costase otro enfrentamiento con su hermana.

¿Sufre mi hermana? Porque yo la veo muy feliz” Kiko Rivera

Cuando Sandra Barneda le pregunta qué piensa de los sentimientos de Isa en medio de esa relación que él tiene con Omar, Kiko Rivera es muy claro: "Te hago una aclaración y seguro que la entendéis perfectamente. Omar es amigo mío antes de estar con mi hermana. Si mi hermana es mayor para liarse con un amigo mío, también es mayor para entender que ese amigo sigue siendo mi amigo".

¡Zasca número uno! Pues el cantante no se corta y aclara que su relación con su hermana no es nada buena: "Mi hermana es mi hermana y siempre va a ser mi hermana. Eso no se puede negar. Evidentemente ahora yo no me llevo muy bien con ella pero son cosas que con el tiempo se arreglan. Es decir, esto no es para toda la vida. Lo que pasa es que mi hermana toma unas decisiones que yo no estoy de acuerdo y santas pascuas. Creo que eso pasa en todas las casas, lo único que pasa es que nuestra familia tiene la peculiaridad de que somos conocidos y todo el mundo se entera. Pero en todas las familias se pelean".

Mientras, desde el plató, Barneda insiste en que eso hace daño especialmente a su madre pero Kiko sabe a quién se cree y a quién no: "Sufrimos todos. Mi madre sufre evidentemente, yo sufro pero ¿sufre mi hermana? Porque yo la veo muy feliz".

Más noticias sobre Kiko Rivera

- Kiko Rivera lanza un nuevo dardo a su hermana Chabelita junto a Omar Montes

- La polémica subasta de una de las joyas de Kiko Rivera

- Kiko Rivera amenzado de muerte a las puertas de su propio concierto