6 ago 2019

Parece que, cuanto más diga Chabelita Pantoja que no quiere saber nada de Omar Montes, más se empeñan en su familia en acercárselo. No ha quedado claro si el cantante fue invitado al cumpleaños de Isabel Pantoja por la propia cumpleañera o por el hijo de esta, Kiko Rivera, pero lo cierto es que no fue plato de buen gusto ni para ella ni para su actual pareja, Asraf Beno.

Hubo tensión. Algunos aseguran que, incluso, se encararon dentro de la fiesta. Y eso que, según aseguró Kiko Hernández hace un par de semanas, Omar llegó a alardear de tener más de mil mensajes en los que demostraría que sigue manteniendo relaciones con quien fuera su pareja. Pero ella no quiere saber nada del cantante. Al menos, como pareja.

Así que, no sabemos qué le parecerá que Kiko y Omar ya planeen sacar un tema juntos. Han sido ellos mismos quienes así lo han informado en las redes sociales. Concretamente en el Instagram del hijo de Isabel Pantoja, donde han colgado unos vídeos.

Era Kiko el que le lanzaba la pregunta a su amigo: "¿La gente querrá algo tuyo y mío?". Montes respondía al instante: "Quieran o no quieran lo van a tener, o sea que es lo que hay…". Vamos, que confirmaban que ya andan detrás de sacar una canción que, seguro, no estará en la lista de favoritos de Chabelita.

Omar Montes y Kiko Rivera en una imagen de ese vídeo que han colgado en las redes. pinit instagram.

¿Será interpretado por la joven como una nueva traición familiar, de esas que tanto se ha quejado en los medios de comunicación en los últimos años?

