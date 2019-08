20 ago 2019 sara corral

Cayetano Rivera y Eva González están viviendo uno de los momentos más dulces de sus vidas. En lo profesional, ambos están bastante centrados y con trabajos por delante, pero en lo personal rebosan amor y felicidad, y es que su primer hijo, Cayetano, ha inundado su casa de amor.

Cayetano ha compartido esta divertida instantánea de su hijo en la que escribía: "Hoy me he quedado yo encargado del baño de mi Príncipe... ¡Sshhh!". Con los pelos de punta, el hijo de Paquirri y Carmina, juega a la hora del baño junto a su hijo. "Ay... no puedo dejaros solos...", escribía su mujer Eva en la publicación.

Con más de 23.000 'likes' en menos de 18 horas, la imagen se ha llenado de tiernos comentarios entre los que se puede leer: "Ay los pelos me lo voy a comer", "El nuevo anuncio de Pantene!", "Eva no te preocupes, el papi encantado de hacer lo que tu no quieres que hagas, y el peque feliz " o "Sois mortales".

Es evidente el amor y la complicidad que tiene la pareja, y que por consiguiente, le transmiten a su pequeño. Feliz verano familia, disfrutad al máximo de los últimos días de vacaciones.

