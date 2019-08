20 ago 2019

Compartir en google plus

El pasado sábado, Kiko Rivera debía de actuar en Tuilla, un pueblo de Asturias. Sin embargo, decidió no hacerlo. Al día siguiente, en una conversación telefónica con 'Viva la vida', explicaba los motivos: había sido amenazado de muerte a su llegada al municipio y tomó la decisión de retirarse al hotel alegando motivos de seguridad.

Ahora es la comisión de fiestas de Tuilla quien ha dado su versión de los hechos. Para empezar, niegan esas amenazas de muerte y hablan de poca profesionalidad por parte del hijo de Isabel Pantoja. Ha sido en 'El programa de verano' donde ha hablado la presidenta de esa comisión, Andrea Sánchez.

"Es mentira que hubiese ahí un chico que pegara a niños, o los empujara, y a ancianos. Ahí habría unas 15 o 20 personas adolescentes que estaban esperando para sacarse fotos con él", explicaba en la mañana del lunes, añadiendo: "Había un chico con un coche mal estacionado donde tendría que haber estacionado Kiko. Se habló con el chico del coche y se consiguió que lo quitara y fue cuando Kiko decidió marcharse".

"No se llegó a bajar del coche y tampoco llama a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Si se hubiera sentido amenazado de verdad habría llamado a la Policía o a la Guardia Civil. Para mí fue poca profesionalidad", añadía Sánchez, que trataba así de desmontar la versión de Kiko.

Un testigo de los hechos, restando importancia al asunto, también habló con el programa de Telecinco. "El chico del coche le dijo que había llegado tarde y que si creía que en Asturias lo iban a matar y que no, que los asturianos no éramos así. A lo que le dijo: 'Pero deberías de llevar un par de hostias'. El resto de la gente gritaba, pero diciendo: 'Baja, hombre, que no te vamos a matar'", relataba, añadiendo que en ningún momento Kiko corrió un peligro real y que podría haberse solucionado sin montar esta bola que cada día parece hacerse más grande.

Más noticias sobre Kiko Rivera...

- La polémica subasta de una de las joyas de Kiko Rivera

- Kiko Rivera y su última puñalada a su hermana, Chabelita

- La foto de cuando Kiko Rivera fue modelo