20 ago 2019 Kamila Barca

El altercado con la policía en Marbella de Kiko Jiménez y Sofía Suescun se agrava por momentos. Por lo que comenta la gente, por las pruebas y porque el caso acaba de pasar al juzgado de lo penal. José María, amigo de Kiko Jiménez ha contado la verdad sobre el parte médico de Kiko que era desconocido hasta ahora.

El parte de Kiko dice que tiene lesiones" José María

Mientras comentaban en 'Viva la vida', una vez más, el dichoso forcejeo con la policía del altercado en Marbella de los colaboradores, el amigo de Kiko Jiménez que se encontraba entre los miembros del debate insiste: "Los partes de lesiones de Kiko no lo habéis visto". Y es que cierto es que en el parte de lesiones de Sofía Suescun no se vio nada, pero el de Kiko no ha salido a la luz. Tampoco se ha visto el dichoso vídeo del policía metiendo a Sofía en el coche "con malas formas" según su novio.

Sin embargo, dicho vídeo es lo que ha hecho que la jueza decidiese pasar el caso al juzgado de lo penal en Málaga. Mientras ellos están de vacaciones hasta en Maldivas, el amigo de Kiko le defiende en los platós: "El parte de Kiko saldrá tarde o temprano y dice que tiene lesiones, lesiones en el cuello y en el brazo", sentenciaba para los que ponían en duda el forcejeo, perjudicial para Kiko, que tuvo con la policía.

Interrumpido por Aurelio en 'Viva la vida', José María explica entonces qué fue lo que pasó realmente según le ha contado Kiko: "El momento en el que se enfrenta a la policía empieza así: Kiko ve que algo no se está haciendo bien por parte de este señor que no de la policía general, sino este señor con nombres y apellidos. Según ellos no son las formas más adecuadas de meter a Sofía en el coche. Según la versión de Kiko cuando están haciendo esto con Sofía él saca el móvil, comienza a grabarlo con la cámara de vídeo. Se da cuenta el policía, va hacia él y le pide el teléfono que ponga la galería y borre el vídeo. Eso es lo que me cuenta a mí Kiko. Es mi amigo y por supuesto me lo creo. Él dice que no va a borrar el vídeo. Y empieza el forcejeo".

