2020 volverá a ser año electoral en Estados Unidos. Y mientras, Michelle Obama sigue jurando y perjurando que no aspirará a ocupar el Despacho Oval (y personalidades como Michael Moore quieren convencerla de lo contrario y consideran que podría ser el único ‘antídoto’ efectivo para evitar la reelección de Donald Trump), Hillary Clinton hace meses que desechó la idea de volver a intentarlo. Eso no quiere decir, que la ex primera dama (y ex secretaria de Estado), no esté ocupada. Después de anunciar la creación de una productora con su hija Chelsea, en octubre publicará un nuevo libro sobre mujeres que han sido una inspiración para ella.

Todo eso mientras dirige la organización política Onward Together y protagoniza conferencias muy bien remuneradas junto a su marido, Bill Clinton. Sin embargo, en su horizonte ya se avista una nueva tormenta con nombre propio. Después de llevar a la pantalla el caso de O.J. Simpson y el asesinato de Gianni Versace, Ryan Murphy contará la historia de Mónica Lewinsky, su affaire con Bill Clinton y el proceso de acusación que se desencadenó después. Y lo hará a través de su exitosa franquicia: 'American Crime Story'. Aunque ya se conocía el interés del productor por adaptar el libro sobre el escándalo que escribió Jeffrey Toobin en 1999, el proyecto estaba guardado en un cajón.

Murphy no solo quería contar con la bendición de Lewinsky, si no que también quería que la exbecaria se convirtiera en una de las productoras ejecutivas de la serie. Y, finalmente, lo ha conseguido. Hace unos días Lewinsky confirmaba su participación en la producción como una manera de "reclamar su propia narrativa" sobre los hechos que ocurrieron hace ya dos décadas, y que estuvieron a punto de costarle a Bill Clinton la presidencia, además de su matrimonio con Hillary.

En 'Impeachment', la actriz Beanie Feldstein dará vida a Lewinksy, y Sarah Paulson se pondrá en la piel de Linda Tripp, la funcionaria que grabó las confesiones de Lewinsky sin su consentimiento en 1998. De momento, se desconoce qué actores darán vida a Bill y Hillary Clinton. La serie se estrenará en septiembre de 2020, apenas dos meses antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El espectáculo está servido.

