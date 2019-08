20 ago 2019 sara corral

Risto Mejide está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida, tanto en lo profesional como en lo personal donde se encuentra a la espera de su hija Roma, la primera con su mujer, Laura Escanes. Sin embargo, el presentador no deja de sorprendernos, y es que había una faceta que nos tenía muy escondida, su amor por el piano.

"Vale, no soy James Rhodes, pero y lo que me relaja tocar", escribía el jurado de 'Got Talent' bajo este video donde aparece tocando el piano, y además, bastante bien. La publicación no ha pasado para nada desapercibida y se ha llenado de comentarios y mensajes de sorpresa.

"Impresionante.Tío. Fenomenal. El ritmo", le escribía el propio James Rhodes. Mensaje al que se le sumaban algunos otros como por ejemplo el de Dani Martínez que escribía: "Es increible, me has puesto el vello de punta, estas cosas hacen grande a Got Talent... PARA MÍ ES UN NO".

Sin embargo, el mensaje que más ha llamado la atención ha sido el de su mujer, Laura Escanes, quien escribía: "Y lo que me relaja a mí escucharte". Y es que la pareja está más unida que nunca esperando ansiosa la llegada de su primera hija, Roma. Ya queda cada vez menos para su nacimiento y esta claro que Risto mima a Laura todo lo que puede y más.

Más sobre Risto Mejide y Laura Escanes...

- El posado más íntimo del embarazo de Laura Escanes

- Laura Escanes presume de embarazo en bikini

- Laura Escanes y Risto Mejide, víctimas de una estafa