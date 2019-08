21 ago 2019

Hay veces que, tras escuchar muchos rumores, uno tiene que dar la cara y zanjarlos para poder vivir tranquilo. Eso es lo que le ha pasado a Alberto Isla, que en las últimas semanas ha visto cómo se le relacionaba con María Jesús Ruiz tras la publicación de unos fotos y cómo se hablaba de que entraría en 'GH VIP'.

Ni lo uno ni lo otro. El ex de Chabelita Pantoja ha utilizado sus 'stories' de Instagram para callar todas esas voces. "Hola, desde el respeto me gustaría dejar claro que es mentira que tenga algo con María Jesús Ruiz. No nos veíamos desde que salimos de 'Supervivientes y teníamos una buena amistad las últimas semanas que estuvimos ahí", comienza Alberto ese texto aclaratorio.

"También me gustaría añadir que no voy a 'GH' ni a nada que tenga que ver con la televisión. Estoy completamente centrado en mis estudios, entrenos y trabajo y quiero tener que ver lo mínimo con todo lo que rodea eso. Ni yo estoy interesado en ir, ni ha habido negociaciones ni reuniones de ningún tipo. Estoy completamente al margen de todo eso", explica esa segunda parte de los rumores.

Isla lleva varios meses alejado del foco mediático. Parece haber tomado otro rumbo para su vida, refugiándose en la paz que da no tener que estar pendiente de las cámaras y pasando tiempo con ese hijo que tuvo durante su relación con Chabelita y el que nació de una relación anterior.

Entiende que ese momento de exposición ante la audiencia ha terminado. Al menos, por ahora. Mañana todo se verá...

