Gemma Mengual (Barcelona, 12/4/1977), pasará a los anales de la historia como una de las mejores deportistas españolas de todos los tiempos. Llegó a la natación sincronizada a los ocho años, después de que sus padres la inscribieran en el Club de Natación Kallipolis, en la ciudad condal. La 'Sirena de Oro', como la llamaban, ha sido una de las mejores nadadoras del mundo y así lo constatan sus 17 medallas Oro, 18 de Plata y 12 de Bronce. No ha sido complicado sincronizar con Gemma Mengual, en esto tiene mucha experiencia, y me lo ha puesto fácil. Pero no estamos solas, a este encuentro se han unido otros invitados.

Corazón ¿Tiene dos tortugas?

Gemma Mengual Sí. Espero que no te importe que hablemos de ellas.

C. No, en absoluto. ¿Cómo se llaman?

G.M. Se llaman Nil y Jou.

C. Igual que sus hijos. ¿Se lo pidieron ellos?

G.M. Mi hijo Nil es muy amante de los animales. Me pedía tener lagartos o iguanas pero le dije que no, y decidimos empezar por unas tortugas, y en el futuro ya veremos.

C. ¿Es fácil la convivencia con una tortuga?

G.M. Son muy independientes, y tienen casi tres años. Estas tortugas son muy listas, yo les pongo la comida y el agua. En una ocasión, mis hijos las pusieron en la piscina y supieron salir perfectamente. Una de ellas poco a poco se marchó y pensábamos que se había escapado, pero no, apareció en la terraza de mi madre que vive debajo.

C. Sin embargo, no se les puede acariciar ni darles achuchones como a otros animales de compañía.

G.M. No. Cuando intento acariciarles la cabeza, enseguida la esconden. Además es difícil cogerlas porque tienen mucha fuerza en las patitas, no son fáciles. Lo has podido comprobar cuando la he cogido para las fotos, ha dado un salto y ha salido casi volando.

C. ¿Las dos son hembras?

G.M. Creo que sí, eso me dijeron. Pero últimamente se ponen una encima de la otra, y esto me ha hecho pensar. Quizás sea su forma de jugar…

C. La conversación se pone interesante, pero nos interrumpe un felino elegante y silencioso. ¿También tiene un gato?

G.M. Claro. Se llama Tommy y acaba de cumplir un año. Mis hijos y yo queríamos tener un gatito y al principio nos costó porque Enric (el padre de sus hijos) no estaba muy entusiasmado con la idea, pero al final le convencimos. Cuando lo cogimos tenía solo tres meses y su llegada nos entusiasmó. Es un British Shorthair.

C. ¿Es su primer gato?

G.M. No. Como sabes, los gatos también son muy independientes. Anteriormente tuve otro, pero era diferente, era más cariñoso. En cambio, a Tommy no le gusta mucho que le cojan y, por las noches, se sube a la cama y se coloca a los pies. Pero prefiere estar con mis hijos que son pequeños, es muy delicado con ellos y nunca ha intentado arañarles. Pero es un gato muy joven, está en la época de investigar, marcar su territorio y jugar.

El gato de Gemma se llama Tommy. pinit s. delgado

C. Es muy joven y tendrá pocas vivencias. ¿Alguna curiosidad que me pueda contar?

G.M. Bueno más que curiosidad fue un susto. Un día por la noche se escapó y le buscamos por todas partes pero no aparecía, pensamos que no le volveríamos a ver. Pero cuando al día siguiente abrí la puerta para irme a trabajar, estaba debajo de un coche, dio un salto y entró en casa. Estaba perfectamente, no le había pasado nada.

C. ¿Cómo se lleva con las tortugas?

G.M. Le producen mucha curiosidad. Intenta meter la cabeza y la patita, pero se esconden en su caparazón y es imposible. Se llevan bien.

C. Hablemos de Gemma Mengual. Sin usted, ¿qué hubiera sido la natación sincronizada?

G.M. Mi generación puso la natación sincronizada en el mapa, era un deporte desconocido. Para mí ha significado muchísimo y ha sido mi vida desde pequeña, y ahora sigue siéndolo, aunque desde fuera de la piscina. Las vivencias que he tenido, las competiciones, las compañeras... Todos los retos me han formado como persona, me ha hecho ser como soy.

C. Tengo la impresión de que la echa mucho de menos. ¿Me equivoco?

G.M. No, ahora ya no la echo de menos. La competición es muy dura y mi vida ha cambiado mucho. Soy otra persona, con otras prioridades. Me gusta verlo, tirarme al agua y hacer exhibiciones, me gusta practicarlo, pero la tensión de la competición es una etapa pasada.

C. ¿Quién ha cogido su testigo?

G.M. Mi compañera Ona Carbonell o Andrea Fuentes. Siempre hay alguna nadadora que destaca en el momento. Aunque no estamos tan bien como hace diez años, pero se sigue haciendo muy bien. El camino está más abierto y ha habido mucho talento. Estamos entre los cinco mejores equipos del mundo.

C. ¿Qué perspectivas tiene el equipo de natación sincronizada para las Olimpiadas de 2020 en Tokio?

G.M. Creo que el equipo se va a clasificar para los juegos, está trabajando mucho.

C. ¿La natación femenina está en desigualdad con la de los hombres?

G.M. Sí que ha estado en desigualdad, pero las mujeres estamos demostrando a nivel internacional y en JJOO que estamos ganando casi más medallas que ellos, y eso hace que las diferencias se vayan limando. Pero creo que nunca vamos a estar igual, es muy difícil. Es una lucha que tenemos que hacer entre todas y todos. No es justo que haya tanta diferencia.

C. Por último, ¿qué consejo le daría a las mujeres que empiezan a hacer natación sincronizada?

G.M. Que luchen por sus sueños y sus objetivos, y que disfruten de este deporte.

