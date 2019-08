6 ago 2019

Manuel Marlasca nació en Madrid y comenzó su carrera profesional en 1986. Es periodista especializado en sucesos, tribunales y terrorismo. Y desde que empezó ha pasado por distintos medios: Diario Ya, Interviú, El Mundo, RNE, Telemadrid… En la actualidad, es Jefe de investigación de La Sexta Noticias y presentador de 'Expediente Marlasca'. También colabora en el programa 'Más vale tarde' y es el responsable de la sección semanal 'Territorio Negro', junto a Julia Otero en Onda Cero. Además, acaba de publicar su libro 'Cazaré al monstruo por ti'. Miki de 11 y Tyra de año y medio, son los dos pastores belgas malinois de Marlasca.

Corazón Manuel, ¿qué tiene Miki de especial?

Manuel Marlasca Llegó a mi vida a través de la asociación Héroes de Cuatro Patas. Una asociación que se dedica a buscar adoptantes de perros retirados de las Fuerzas de Seguridad del Estado, como la Policía Nacional, la Guardia Civil o el Ejército.

C. ¿Significa eso que Miki está jubilado?

M.M. Sí, le jubilaron a los nueve años. Era un perro de rescate del Ejército que buscaba supervivientes en tragedias, terremotos, inundaciones…También se dedicaba a la búsqueda de rehenes vivos. A través de la Asociación, nos conocimos y se vino a vivir conmigo. La experiencia me pareció tan alucinante con Miki, que cuando se murió otra perra que tenía de otra raza, decidimos acoger a Tyra. Llegó con cinco meses.

C. Con el currículum que tiene Miki, ¿cómo se siente la pequeña Tyra?

M.M. Fue muy bien recibida. Es pequeña, pero es especialista en amargarle la vida a Miki, que no es dominante. No le deja en paz ni un solo momento. Cuando él se cansa de sus juegos, se suele marchar a un rincón a dormir ya que por la edad que tiene, es lo que más le gusta. Pero Tyra, al igual que todos los pastores belgas malinois, está muy bien dotada para trabajar. Son perros que van mucho más allá de lo que es un perro de compañía. Necesitan estimulación y hacer mucho deporte, por eso tienen tanta energía. Genéticamente están diseñados para ello.

C. Después de tanta actividad profesional como ha desempeñado Miki , ¿cómo se ha adaptado a su nueva vida?

M.M. Son perros que necesitan un guía, como cuando estaban en el Ejército, y lo tienen que suplir. Eso es lo que he hecho, yo soy para él su guía. Miki es mi perro, duerme conmigo, está permanentemente donde yo estoy, me despierta...

C. ¿Ha notado que Miki eche de menos el trabajar?

M.M. Sí, aunque está jubilado hay que mantenerle activo. Yo juego con él, pero también le gusta tumbarse en el sofá y, por supuesto, yo le dejo que lo haga porque se lo tiene merecido.

C. ¿Tyra está tan unida a usted como su compañero?

M.M. No, ella es más de mi hijo mayor, duerme con él y juegan juntos. Pero como te he comentado, son perros muy bien dotados. Cuando le escondemos un juguete en algún sitio del jardín, empieza a rastrear y es capaz de encontrarlo en cualquier lugar. Le hemos enseñado lo básico, como que se siente o que se tumbe, pero más allá de eso no hace nada.

Sus perros son muy activos, necesitan estar en constante movimiento pinit A. m. Cárdenas

C. No parece que sean perros que pueda tener todo el mundo.

M.M. Cuando la gente viene a casa y los ve, siempre les digo que son para alguien iniciado en el mundo de los perros, que sepa que tienen mucho carácter y personalidad. Son indicados para gente activa y que sepa imponerse a ellos.

C. Manuel Marlasca, periodista especializado en suceso, tribunales y terrorismos, ¿alguna vez ha sentido miedo?

M.M. No. Es verdad que alguna vez he recibido alguna amenaza, más o menos explícita. Recuerdo un juez de Madrid, que me llamó diciendo que había unas intervenciones telefónicas en las que aparecía mi nombre. Se refería a un grupo de crimen organizado que no estaban muy contentos con mi trabajo. España es un país donde los periodistas afortunadamente no estamos como en México o Rusia. En esos países, el riesgo es evidente y cualquiera que te diga lo contrario es un fantasma. España es un país bastante seguro.

C. La mayoría de los informativos y programas de televisión han incorporado sucesos, ¿por qué cree que gusta tanto este formato?

M.M. Los sucesos existen casi desde el inicio del mundo, la Biblia ya los relataba. Yo creo que hubo un tiempo en el que se decía que los sucesos interesaban porque no se podía hablar de política. Pero lo cierto es que cuando se pudo hablar de política, una vez acabada la dictadura, se habló de política y también de sucesos. Con los sucesos todo el mundo se identifica. ¿Quién no ha empatizado con la madre de una cría asesinada?

C. A usted, ¿qué caso le ha impactado más de los que ha vivido?

M.M. En 31 años han sido muchos. Pero el caso de Anabel Segura fue de los que más me ha impactado. Sobre todo por la crueldad y por el tiempo que pasaron intentado simular que la chica seguía viva. La operación policial fue muy compleja. En el momento del caso, yo solo llevaba cuatro años trabajando en periodismo de sucesos y me impactó mucho. Pero también me impactaron mucho los atentados del 11-M o los crímenes que cometen los padres contra sus hijos.

C. Acaba de publicar 'Cazaré al monstruo por ti'.

M.M. Trata sobre la ‘Operación Candy’. Se desarrolla en el año 2014, cuando se comienza la búsqueda y captura del pederasta de Ciudad Lineal, que finalmente fue detenido. Es un viaje alrededor de esa operación.

C. ¿Existen las líneas rojas en el periodismo de sucesos?

M.M. Por supuesto, y hay veces que se saltan. Yo tengo una especie de fórmula; solo nos dedicamos a dar información. Hay que dar datos que no toquen ninguna esfera de la intimidad. Cuando se empieza a mezclar información con espectáculo, es cuando se cruzan las líneas rojas. En mi caso y en el de mi equipo, esas líneas están muy claras.

