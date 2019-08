21 ago 2019

Es un blanco fácil para las burlas en las redes sociales, pero la verdad es que se presta a ello. Y no se mosquea. Sergio Ramos lo ha vuelto a hacer. En esta ocasión no ha sido uno de sus estrambóticos 'looks' lo que ha provocado la oleada de comentarios, sino su saludo a un cocinero turco con el que intenta hablar en inglés para terminar ofreciéndonos su más perfecto 'spanglish'.

¿Recordáis su mítico "morry crismas"? Pues atentos, porque este vídeo, que ya se ha hecho viral, va a pasar a formar parte de esa historia paralela que los medios y los usuarios de las redes sociales le están escribiendo al central del Real Madrid a modo de biografía no autorizada.

El cocinero turco, muy mediático en su país, Salt Bae, acudió el pasado sábado al estadio de Balaídos, en Vigo, donde el Real Madrid jugó -y ganó- contra el Celta. Poco después de acabar el encuentro, se produjo ese cruce entre ambos en el túnel de vestuarios. En el vídeo compartido por el chef, se escucha al sevillano decir: "Hola pitufillo. I write you... te escribo después".

Son los comentarios junto al vídeo los que dan muestra de que no valoran el intento de Ramos por hablar inglés, y donde se cuestionan cómo son capaces de entenderse si no hablan el mismo idioma y el futbolista, por mucho que lo intente... Una grabación que cuenta con más de dos millones de reproducciones y con la que a Ramos demuestra que no le importa lo más mínimo el qué dirán.

Más noticias sobre Sergio Ramos...

