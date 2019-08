22 ago 2019 sara corral

Chenoa es toda una estrella, y eso es algo más que evidente. Desde su salida en 'Operación Triunfo', la cantante solo ha ido cosechando éxito tras éxito además de fijarse nuevas metas laborales, la última, su colaboración en un famoso programa televisivo 'Zapeando', algo que sorprendió mucho a sus fans, y que dejó a todos boquiabiertos.

Esta misma mañana, la cantante ha compartido esta foto suya para dar una gran noticia. "Con esta fuerza os anuncio que la semana que viene me despido de 'Zapeando' un programa al que agradezco el aprendizaje y vuestro cariño estos años. Seguimos adelante con nuevos proyectos llenos de ilusión que pronto desvelaré... ya sabéis que el ritmo no pare. No puedo negar que me gusta trabajar y curiosear, asi que, atentos. Os adoro", escribía la cantante.

La foto, en la que aparece una Chenoa al más puro estilo 'Flash dance' hace 15 años, se ha llenado de diversos mensajes entre los que se puede leer: "Tu dabas color a nuestras tardes, te vamos a echar mucho de menos", "Hace dos años empecé a ver el programa solo para verte. Y conocerte mejor. Te echaré muchísimo de menos", o "Hay veces que hay que cerrar etapas para que surjan nuevos proyectos..."

Chenoa es una mujer muy activa y con mucho potencial, eso nos lo demuestra cada día, y parece que todo se le acaba quedando pequeño, es por ello que siempre consigue metas nuevas, y no es para menos. Disfruta del verano Chenoa.

Más sobre Chenoa...

- Chenoa y Miguel Encinas ya saben cuándo van a casarse

- Chenoa da la espalda a su compositor estrella

- La madre de Chenoa y Cepeda se enfrentan en Twitter