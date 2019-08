26 ago 2019 Kamila Barca

Después de someterse a una operación por varios tumores en la vejiga, Kiko Matamoros responde a las críticas sobre la exclusiva de su enfermedad. Le reprochan haber posado delante de una cámara en bañador, con una copa y su novia para decir a toda España que tenía que ser intervenido por unos tumores desconocidos.

Aquí te quieren o muerto o en el suelo, porque si no no le gustas a nadie" Kiko Matamoros

En el momento en el que Kiko Matamoros cuenta que va a ser operado, estaba de vacaciones en Colombia con Marta López Álamo, su novia. Iban a dar la exclusiva de su viaje de vacaciones pero a eso añadió que iban a operarle de urgencia en su vuelta a España. Tras esta información las especulaciones iban en aumento y hasta trajeron a un experto a explicar, sin conocer a Kiko, en qué consistía su operación y cuál era su estado actual.

"Cuando dicen: "Tú dijiste que tenías cáncer". Eso es mentira. Yo dije que tenían que extirparme unos tumores y tienen que ver la naturaleza del tumor y qué es realmente lo que tengo", aclara Kiko Matamoros que se enfrenta a los continuos reproches de Sandra Barneda que insiste en que estaba fuera de lugar su exclusiva. "¿Por qué me voy a esperar? Se hubiera sabido. Yo hago un reportaje con Marta de vacaciones y me parece deshonesto hacer todo de rosa cuando tenía la que tenía encima", insiste Kiko.

"Lo frívolo es lo contrario. ¿Cuánta gente está en bañador ahora y le tienen que operar de un tumor?", pero Sandra no respeta su opinión y considera que no tenía que haber dado así la notica pues causa mala sensación: "¿Qué mala sensación? ¿Qué queríais que tuviera una metástasis? A partir de ahí ya no hay malas sensaciones. Aquí te quieren o muerto o en el suelo, porque si no ya no le gustas a nadie. Aquí la felicidad vende muy mal y esa es la puta realidad de este país".

En Colombia no he estado llorando debajo de un sofá, he disfrutado" Kiko Matamoros

Y tras un silencio súper incómodo y casi eterno, Kiko termina explotando: "Es una manipulación. No es verdad. A mí me dicen "Te tienes que operar la semana que viene" y pido que sea más tarde porque tengo un viaje. Y esa es mi responsabilidad, yo cuando salgo de consulta lo que hago es llamar a mi familia –Sandra Barneda entonces insiste en que las fotos parecían más una luna de miel que su estado y Kiko explota- Es que es una luna de miel, yo en Colombia no he estado llorando debajo de un sofá. Me he ido a la playa, he estado disfrutando… ¿Por qué me tengo que esperar? En el momento en el que doy la exclusiva mi estado es ese, lo antiético es no contarlo y decir que estoy divino".

