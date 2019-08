15 ago 2019 Kamila Barca

Kiko Matamoros ha vuelto al plató después de su operación más polémico que nunca. Se ha enfrentado con dos caras nada afables durante los días más duros de su operación y recuperación: Laura Fa y Antonio Montero. Pero ha sido con ella con quién ha tenido un durísimo enfrentamiento por el que ha abandonado 'Sálvame' gritando.

¿Dónde está el peligro? ¿Dónde está el drama? Laura Fa

"No me lo creo. Yo no me creo que él haya regalado la entrevista. Los que nos dedicamos a esto sabemos que a veces cobras o ya se lo cobrarán", empezaba sentenciando Laura Fa entre las declaraciones más polémicas que hizo. La colaboradora considera que la entrevista desde la cama del hospital que dio no fue por gusto. Pero no era el mayor de los problemas sino que asegura que Kiko exageraba y mentía con su enfermedad.

"Si hubiera un tumor maligno no te pueden hacer ni quimio. ¿Tú lo sabes? Que si hay un tumor malo no te hubieran hecho ni quimioterapia y tú hablas de quimioterapia", le gritaba, porque en un tono neutral ninguno de los dos sabía hablar. "No eres nada tendencioso –decía con ironía-. ¿Dónde está el peligro? ¿Dónde está el drama? ¿Dónde están los litros de sangre que te salen por ahí?", seguía Laura Fa consiguiendo que Kiko Matamoros perdiese los papeles.

Esto es terrorismo informativo Kiko Matamoros

El problema está en que él supuestamente, según ella, agravó los problemas de su enfermedad, exageró en el relato cuando contaba que había perdido litros de sangre que según Laura, ella pierde más en la menstruación y mintió a la gente que desconoce cómo son los seguimientos médicos de estas enfermedades. "Ni idea de lo que hablas. Eres una ignorante", le gritaba entonces Kiko a ella.

Reproducir Video: Kiko Matamoros no quiere renunciar a vivir

De repente, entre reproche y reproche el colaborador se levantó y se hartó de Laura Fa. Salió de plató disparado y Kiko Hernández detrás de él: "Yo no voy a estar toreando con una ignorante. Yo me voy. Esto es terrorismo informativo. Eres una ignorante. ¿Qué vas a contar si no tienes ni puta idea de lo que haces?".

Pero para Laura Fa no era suficiente: "El único que frivoliza con estos temas es él. Yo dije en un primer momento que exageraba pero que creo, ahora, después de verlo todo, que no sólo exageró sino que mintió y explicó cosas que no son verdad. Y juega con el desconocimiento de la gente". Hasta que Kiko explotó y le amenazó: "Aquí la única negligencia es la tuya que no tienes ni puñetera idea de lo que estás hablando. Te conmino públicamente que digas el nombre del oncólogo que te dijo eso. Eres una cara dura".

Más noticias sobre Kiko Matamoros

- Kiko Matamoros ya tiene el resultado de la biopsia

- Las primeras palabras de Kiko Matamoros tras su operación

- Kiko Matamoros se sincera sobre la relación con sus hijos