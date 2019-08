26 ago 2019

Nunca habíamos visto una foto de Kim Kardashian con la familia al completo. Y no nos referimos a sus hermanas, sino a una estampa familiar con sus cuatro hijos. Hace unos días, por fin, la celebrity subió a sus redes sociales una imagen en la playa con sus retoños donde reconocía lo difícil que había sido conseguir la foto. No nos extraña, que cuatro niños pequeños posen a la vez no debe de ser fácil.

Ahora que están todos presentados en sociedad (North, ya casi es influencer: sus looks lo demuestran) Kim ha subido una fotografía a sus redes sociales en la que se muestra al natural con el más pequeño, Psalm West que solo tiene tres meses.

En una tierna imagen de lo más natural, algo a lo que la socialité nos tiene muy poco acustumbrados, escribía "¡Mi pequeño hombrecito es lo más dulce que hay! Él es, honestamente, el mejor bebé del mundo. Duerme toda la noche y es, de momento, el más calmado de todos. Cómo soy tan afortunada".

El pequeño nació por gestación subrogada debido a los problemas de Kim para llevar a acabo otro embarazo. Es la segunda vez que lo vemos tan de cerca y la primera en todo el verano que apreciamos la naturalidad de Kim sin Photoshop ni retoques, enseñando su belleza sin filtros y sin un error en el Photoshop como ya le pasó en la última foto promocionando su perfume.

¿Se convertirá en una costumbre?