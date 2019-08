26 ago 2019 Kamila Barca

Kiko Jiménez y Sofía Suescun viven en una historia de amor más idílica que la del 'Diario de Noah', especialmente porque es más cercana a nosotros pero también porque ellos son tal para cual y no hay nada que los separe. Ni siquiera unos audios de Kiko Jiménez hablando mal de Sofía Suescun con su ex, Gloria Camila.

La pareja comenzó a salir oficialmente después de que Gloria Camila y Kiko Jiménez dejasen su relación. Pero… ¿por qué esto es relevante? Pues porque la familia de Gloria Camila había sacado a la luz el romance de Kiko con Sofía mientras estaba con Gloria. Cuando la acusaban a ella de haber sido infiel, él llevaba un mes viéndose con Sofía según sus familiares.

Cuando salen a la luz estos rumores, Gloria Camila hace las respectivas preguntas de una novia que no entiende nada. Kiko, antes de romper su relación se defendió y contó cosas sobre Sofía Suescun que ella no querría escuchar. De hecho, ni siquiera quieren explicar realmente qué dicen esos audios. "No sé si me podéis atender un momentito sobre unos audios que ha filtrado Gloria", le decía una reportera que les seguía gentilmente. Pero ellos no se inmutaron ni le miraron a la cara.

Gloria Camila al menos sí que les dijo que no daría declaraciones: "Yo lo siento muchísimo, entiendo tu trabajo, entiendo que te mandan pero yo no te voy a contestar a nada". Normal, después de filtrar los audios qué más tiene que decir. Y es que, como apuntaban en 'Sálvame' estos audios pueden hacer mucho daño a Sofía Suescun:

"Me consta que existen unos audios que mandó Kiko a Gloria Camila en ese momento en el que había rumores de que estaba con Sofía. Gloria Camila le pidió explicaciones y Kiko en esos audios cuenta unas cosas tan fuertes de Sofía… De su pasado, de su vida personal de ahora, pero no las puedo reproducir porque va a dejar la imagen de Sofía por los suelos. No le va a hacer ninguna gracia y se va a sentir decepcionada".

Tanto que aparecen mensajes de él diciendo cosas como: "Cómo voy a estar yo con una chica como esa siendo como es". Al parecer son iguales.

