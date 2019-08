22 ago 2019

Se han convertido en una de las parejas del verano. De hecho, seguro que no hay muchos que no hayan visto alguna de esas imágenes de amor que Kiko Jiménez y Sofía Suescun -la imagen de su topless que podrían traerle problemas legales- comparten en sus redes sociales. A todas horas. Desde cualquier sitio. Un amor recién estrenado y que podría saltar por los aires.

¿Por qué? Pues porque existirían unos audios que él mandó a la que hoy es su ex, Gloria Camila Ortega, y en los que la navarra no quedaría en muy buen lugar. Unas graabaciones en las que expresaría lo que piensa realmente de esa mujer con la que acaba de regresar de un viaje paradisiaco a las Maldivas.

Era Adriana Dorronsoro quien sacaba esta información a la luz en 'El programa de verano'. "Me consta que hay unos audios que Kiko envió a Gloria Camila en los que habla de intimidades muy fuertes y detalles que dejan en muy mal lugar a Sofía Suescun", eran las palabras de la periodista de Telecinco.

Además, Dorronsoro añadía que Gloria Camila estaba trabando amistad con alguien que no le iba a hacer gracia a la pareja de tortolitos...: "Gloria Camila tiene un nuevo amigo y no es otro que Alejandro Albalá". Efectivamente, el ex de Suescun -y de Chabelita Pantoja, por supuesto-.

Una nueva vuelta de tuerca a uno de los culebrones del verano, al que, por no faltarle, no le ha faltado ni una historia turbia con un altercado policial como es el que tiene a Kiko y a Sofía pendientes de lo que determine la justicia.

