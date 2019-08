27 ago 2019 Kamila Barca

Todavía hay quien tiene el corazón dividido tras el divorcio de 'Brangelina', normal. Angelina Jolie y Brad Pitt decidieron separarse hace casi 3 años y, hasta día de hoy, su divorcio sigue acaparando las portadas. Los nuevos cambios en la vida de la actriz han hecho que se sincerase con la situación y cómo estaba siendo criar a sus 6 hijos en común.

Su hijo mayor, Maddox Joli-Pitt acaba de entrar en la Universidad Yonsei de Seúl. Angelina no lo está llevando nada bien y hasta se dejó ver llorar delante de la gente. De hecho ha admitido: "Estoy muy orgullosa de él. Estaba listo. No podría estar más emocionada. Nuestra casa en Camboya está a seis horas, así que tengo planes para vigilarlo. Voy a ser una de esas madres. Solo dame unas semanas y estará de regreso en el avión. Me voy hoy, hoy es el día en que lo dejo. Lo sé, estoy tratando de no llorar".

En medio de la tormenta del polémico y sonado divorcio con Brad Pitt, cuando parece que empiezan a aclararse las cosas y la reconciliación por el bien familiar Angelina ha reconocido que no ha sido nada fácil.

"Soy como cualquiera y especialmente estos últimos años no han sido los más fáciles, pero han sacado toda la fuerza que tengo y me recuerdan que puedo ser fuerte", comentaba para ‘E!’, después de dejar a Madoxx en la Universidad. Pero tiene otra cosa motivante en su vida que le ha devuelto la fuerza y la autoestima como ella misma ha reconocido: su nuevo papel en Marvel: "A veces te sientes realmente mal y debes sacar eso. Justo ahora, para Thena, estoy teniendo que hacer mucho entrenamiento. Ella es tan positiva, tan saludable y tan agresiva que, cuando pienso 'esto no va a funcionar', sé que debes presionarte".