27 ago 2019 sara corral

Compartir en google plus

Rosa Benito, la última ganadora de 'Ven a Cenar Conmigo', ha querido deleitar a sus seguidores con una de las fotos que más ilusión le hacen. Y es que como ya ha comentado en alguna ocasión, para ella sus nietos lo son todo, y no duda en presumir de ellos.

"¡Que ganas tenia de vivir esto! Mi nieto Aitor y mi Daniella", escribía en una de sus últimas publicaciones. Para Rosa lo primero es su familia, tanto es así, que está la mar de involucrada con el último homenaje que se está haciendo a la que fue su cuñada, la gran Rocío Jurado.

"Anoche todo fue especial.Que bonito hablan todos de ti Rocío. Que gran legado has dejado, no solo en la música, también en lo personal. Cuantas cosas me vienen a la cabeza de vivencias a tu lado... Sabes una cosa Rocío?, que tú nunca morirás, ¿sabes porque? Porque las diosas nunca mueren, y tú lo eres, Rocío Jurado. Te quiero", escribía esta misma mañana Rosa tras haber pasado la noche en el homenaje que se rendía a la de Chipiona.

Rosa está en uno de sus momentos más felices, y eso es algo más que evidente. Rodeada de todos los suyos, está disfrutando de un verano de ensueño, lo que no sabemos es cuales serán sus próximos retos laborales. Tendremos que esperar para verlo.