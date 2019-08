28 ago 2019 KAmila Barca

Los colaboradores de 'Sálvame' se atreven con todo, y después de los directos diarios, también con las 24 horas de los realities más polémicos de Telecinco. Ahora es Mila Ximénez quien se atreve a entrar en la casa más famosa de España y concursar en 'GH VIP 7'. En 'Cazamariposas' se han encargado de hacer la investigación correspondiente y en sus últimas horas, Mila está haciendo algo que NADIE se esperaba.

Cuando le preguntan a los colaboradores de 'Sálvame' qué impresiones tienen de Mila Ximénez la primera en hablar es Belén Rodríguez. Belén ya estuvo en la casa de ‘Gran Hermano’ en ‘Sálvame Okupa’ pero ojalá sea Belén Esteban quien le aconseje para ganar el concurso de Guadalix. "Mila está nerviosa. Ella tiene todas las dudas del mundo. Que si el baño es pequeño o grande, la piscina, la habitación, la ropa que se lleva, todas esas cosas…", contaba Belén Ro.





VER 35 FOTOS Los cambios de peso de las famosas más sorprendentes

Pero el que tenía la auténtica exclusiva era Víctor Sándoval. No ha hablado de qué las impresiones de Mila de cara a 'GH VIP 7', sino de lo último que ha hecho y la mejor de las estrategias. Mila Ximénez aprovechará el concurso para también cambiar su vida.

Se va a someter a un retoque estético que le servirá para superar las hambrunas de 'Gran Hermano' cuando no ganen pruebas. ¡Un balón gástrico! "Yo creo que se está poniendo un balón gástrico. Tengo pruebas porque se lo va a poner el mismo médico que me lo puso a mí. Y creo que es el mismo balón que es el que te tragas y te quedas así –y se señala el cuerpo haciendo una figura con curvas-. Es una de las cosas que le he aconsejado. Como se te va a quitar el hambre y no ganáis pruebas… La verdad es que estaba nerviosa. Lo último era "no voy". Sigue dudando. Me ha preguntado si el balón duele al tragar y esas cosas", ha contado Víctor Sándoval sobre las horas de preparación de Mila Ximénez para 'GH VIP 7'.