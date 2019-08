29 ago 2019

Se ha convertido ya casi en un recurso habitual en el tablón de Kiko Rivera. Nos referimos a las indirectas, las 'pullitas' y los mensajes subliminales dirigidos a su hermana, Chabelita Pantoja. ¿Cómo? A través de recuerdos familiares en los que ella ni asoma. Y llamando familia, incluso, a sus 'followers' antes que a ella.

"Recuerdos... Buenas noches familia", escribía junto a una imagen en la que aparece con su madre, Isabel Pantoja, y su padre, Paquirri. Un gesto que no parece vaya a tener poniendo una imagen junto a su hermana, con la que vive en una guerra constante dentro de la que, ahora, están atravesando uno de sus peores momentos.

Fue la propia Chabelita la que, no hace mucho, explicaba largo y tendido en 'El programa de verano' que en estos momentos la relación con su hermano es absolutamente nula. Máxime después de ese mensaje al lado de una foto con Omar Montes refiriéndose a que no era necesario compartir sangre para ser hermanos -o de estas otras declaraciones sobre la relación con este-. Algo que a ella le molestó sobremanera, ya que lo vio como una alusión a su adopción.

En qué momento se rompió del todo la relación no sabríamos concretarlo. Pero sí es cierto que las palabras que tuvo hacia Irene Rosales en una revista cuando esta salió de la casa de 'GH Dúo' no sentaron nada bien a Kiko. Tampoco a ella que invitara a Omar, su ex, al cumpleaños de su madre, al que acudió con su actual pareja, Asraf Beno.

Seguiremos atentas de las redes sociales, porque el fuego cruzado, estamos convencidas, no va a cesar.