29 ago 2019

La relación no terminó bien, eso es sabido por todos. Pero, ¿tanto como para que Paulina Rubio no deje ver a su ex, Gerardo Bazúa, a su hijo? Pues parece que sí. Al menos, eso es lo que él sostiene en una de sus últimas publicaciones en Instagram, con un vídeo en el que denuncia no poder ver al menor.

"Qué triste tener que subir este vídeo para que se vea una, de las tantas veces, que he ido a buscar a mi hijo Eros... ¡y sí esta!... Pero al final me lo niegan por órdenes de la "señora". Aquí queda la prueba de que así fue", explica junto a la grabación en la que se ve cómo llama a la puerta de casa de la cantante y le dicen que no puede ver al pequeño porque se está echando la siesta.

Bazúa explica que la cantante no contesta a sus mails y que, por eso, ha decidido presentarse en su casa. Y se escucha claramente a una de las personas que trabaja para Paulina que la "señora" ha sido bastante clara con las órdenes que ha dado. De nada le sirve a Gerardo suplicar ver al pequeño.

Todo mientras ella disfruta de sus hijos sin pudor de enseñarlo en las redes sociales, algo que puede aumentar el enfado y la frustración de Bazúa. Máxime cuando se la ve a ella cómo estalla en una carcajada mientras disfruta de un domingo familiar, como indica en uno de sus 'hashtags'.

Lo cierto es que no es la primera vez que Paulina termina una relación de manera polémica o, al menos, poco amistosa. Recordemos la guerra que mantuvo con Colate Vallejo-Nágera, padre del mayor de sus hijos, una vez decidieron poner punto y final a la relación.