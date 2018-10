13 oct 2018

Después de meses de rumores sobre su estado civil, la cantante mexicana Paulina Rubio ha aclarado su actual situación con Gerardo Bazúa, padre de su segundo hijo. La cantante ha confirmado su separación y ha asegurado que ya ha regresado a la soltería.

Todo sucedía durante una entrevista en el programa mexicano 'De Primera mano', donde la cantante confesó de forma determinante: "Estoy sola, soltera y sin compromisos".

Una confirmación de divorcio con la que Paulina Rubio quiere dar por zanjado el tema y sobre la que no ha querido dar más detalles. "Yo con mucho gusto Gus estoy aquí para hablar del disco, pero no voy a hablar aquí de mis ex, neta, mis ex son míos y son fantásticos", confesaba al entrevistador, dejando claro que "los problemas se terminaron".

Recordemos que el mes pasado, su ahora expareja, Gerardo Bazúa aseguró que llevaba cuatro meses sin ver a su hijo Eros (fruto de su relación con la cantante).

Parece que Paulina Rubio finalmente ha querido dejar zanjada la polémica de su separación, de una vez por todas.

Más noticias de Paulina Rubio...

- Paulina Rubio: "Me preocuparía que no hablaran de mí"

- Paulina Rubio irreconocible con su nuevo cambio físico

- Gerardo Bazúa ataca duramente a Paulina Rubio en las redes

¿Sabías que Paulina Rubio es Géminis? Consulta su horóscopo