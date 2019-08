29 ago 2019 sara corral

Carmen Borrego lleva, junto a su hermana y su madre, un mes en el punto de mira. Y es que la supuesta separación entre María Teresa Campos y Bigote Arrocet, está pasando factura a la familia entera. Sin embargo, ayer salió a la luz algo que sucedió en casa de Carmen que ha dejado a todos bastante molestos, sobre todo a María Patiño que ha explotado en pleno directo contra la excolaboradora.

Con una gran exclusiva de una conocida revista, Carmen Borrego lanzaba al mundo la noticia de un robo en su casa que habría estado valorado entre 50.000 euros, además de un montón de documentos importantes. Frente a esta actuación María Patiño, y casi todos los colaboradores, han estallado.

"Los dramas se viven en el momento no a cambio de una exclusiva", comenzaba diciendo María. "Es que me da mucha rabia, mucha Carlota", decía bastante alterada la periodista mientras Gemma López la pedía que se calmase,

"Es que no se pueden controlar los tiempos, y ellas quieren controlarlos, y no es así", sentenciaba María muy enfadada. Carmen todavía no se ha manifestado sobre estas críticas y comentarios, pero seguro que no tarda mucho en hacerlo. Tendremos que esperar para ver como sigue el curso de este robo que tanta inseguridad le ha causado, según ella misma afirma.