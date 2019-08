15 ago 2019 Kamila Barca

¡Felicidades, María Patiño! Por cumplir 48 años estupenda y sana, por defenderte tan bien de las críticas y por darnos momentazos en todas tus apariciones. Y es que aunque se muestre así de glamurosa y feliz, es una de las colaboradoras de 'Sálvame' que más se tienen que defender constantemente de las críticas.

"No doy la espalda a la vida, la miro de frente pero me gusta mirar atrás y recordar a todas las personas que encontré en mi camino. Sin olvidar todo el sacrificio, disciplina y trabajo que me ha permitido llegar hasta aquí. Ahora sólo me conformo con querer y que me quieran", escribe la presentadora junto al fotón sin filtros con el que se felicita el cumpleaños durante sus vacaciones.

No es el primer posado en bikini de la protagonista de 'Socialité'. De hecho, ha sido realmente tendencia por las duras críticas que ha recibido. Eso sí, ella misma decidió contestarlas personalmente porque, le guste a quien le guste, es así y así seguirá. Escribía entonces en su defensa para callar a los 'haters' salía una de sus seguidoras: "Madre mía, nunca me había parado a leer los comentarios que pone la gente y estoy alucinada al ver la cantidad de RETOQUES que se tiene que hacer la gente en su interior. Cuánta mala baba y cuanta envidia y autoestima perjudicada".

"No tengo nada que envidiar, pero si el dinero y las operaciones hiciesen milagros, solo serían bellas las ricas y no es así", sentenciaba también a los comentarios que tanto daño suelen hacer también a las celebrities que lucen espectaculares como María Patiño.

Más noticias sobre María Patiño

- La dura respuesta de María Patiño a quienes critican sus fotos en bikini

- Las fuertes críticas a María Patiño y su posado en bikini

- Así es el cuerpo en bikini de Irene Junquera sin Photoshop