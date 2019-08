30 ago 2019 sara corral

Lo que une 'Operación Triunfo', que no lo separe nadie. Y así es, los concursantes de 'OT 2018' siguen más unidos que nunca, entre ellos, y con su presentador favorito, Roberto Leal.

Ayer, una de las concursantes, Marilia, estaba de estreno con su nuevo 'single' y ellos no dudaron un celebrarlo por todo lo alto.

"Y, de nuevo, se formó la algarabía. Felicidades Marilia, Gracias por lo de anoche, tu noche", escribía el presentador al pie de la publicación. la cual se ha llenado ya de comentarios y 'likes', más de 11.000 para ser exactos.

No es la primera vez que el presentador demuestra lo unido que está a los chicos, pero no solo a los de la edición pasada, si no también a la anterior, 'OT 2017' que rompió todos los esquemas. Amaia, Aitana, Lola Indigo, Cepeda, Roi y Alfred entre muchos otros, fueron algunos de los protagonistas de tan despuntada edición.

Desde su aparición en 'OT 2017', Roberto se ha convertido en el presentador de moda, y es normal, su naturalidad, cercanía, bondad y carisma, han enamorado a todo el público. Y a nosotros también.