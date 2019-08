31 ago 2019

Son una de las referencias musicales en España y, aunque no les guste lo de las cifras, Amaral llevan más de una docena de discos, siete giras y han sido número uno en ventas en varias ocasiones. Hasta ocho discos de platino tiene su disco Estrella de mar. No son tímidos aunque lo parezca, "como mucho introvertidos", dice Juan. "Pero eso se transforma en el escenario", aclara Eva.

Su voz y el estilo tan personal de sus canciones les han llevado a vivir situaciones tan atípicas como cantarle cumpleaños feliz a Nelson Mandela o cantar delante de un cuadro de El Bosco en El Prado. Se sienten afortunados y queridos por público, crítica y compañeros y han dado desde el blanco y negro un 'Salto al color' con su nuevo disco. Quedamos en Roll Madrid, un restaurante en pleno centro de la capital, que es donde mejor se manejan. Aunque en el disco, les atrae más el norte.

Corazón Empezáis el disco con un homenaje a Vigo y ya hicisteis antes Riazor. ¿Qué tienen dos zaragozanos con Galicia?

Eva Hace veinte años, cuando tocamos por primera vez en Galicia, nos enamoraron sus paisajes tan diferentes a lo que nosotros conocíamos. En este caso, Onda do mar de Vigo es una Cantiga que nos mostró Carlos Nuñez y que decidimos hacer juntos para abrir el disco.

C. El disco se llama 'Salto al color'. ¿Eso significa venir de una etapa más en blanco y negro?

E. No hay ningún mal rollo. El disco anterior era en blanco y negro, más asociado a la noche y a la luna. Era más misterioso. Este es más luminoso y más colorido tanto en sonoridad como en las letras.

Juan El color tiene mucho que ver con la diversidad y la diferencia.

C. ¿Cómo es 'Salto al color'?

J. Son canciones que han merecido la pena ser grabadas. Hemos elegido las trece que deberían estar y gente que creemos que enriquece las canciones, como Tino di Geraldo o el propio Carlos Núñez.

E. Queríamos haber tardado menos en hacer el disco, pero han sido dos años y estamos muy satisfechos. Hemos ido componiendo los dos desde cero. Cada uno compone su canción y sobre eso trabajamos juntos.

C. ¿Qué es más satisfactorio escribir, grabar o el directo?

E. Todo en cada momento. Escribir es una delicia, pero hay un momento en el que ya quieres parar y grabar. Lo mismo ocurre en el estudio, hay un momento en el que quieres enseñar la canción ya al público. Y cuando estás dos años de gira lo que te pide el cuerpo es parar y componer. Siempre estamos disfrutando.

Jota junto a Eva y Juan, componentes de Amaral. pinit Alberto bernárdez

C. ¿Os condiciona lo políticamente correcto a la hora de escribir?

J. La verdad es que no. Al escribir las canciones fluyen y no me siento condicionado. Es cierto que hay que respetar todas las opiniones pero también es interesante que se remuevan las cosas.

E. Siempre hemos dicho lo que queremos y sentimos. Nunca puede estar todo el mundo a gusto.

C. ¿Cómo es vuestro directo?

J. Pues sabemos cómo empieza y acaba.

E. Tú nos ves ahora muy tranquilitos, pero en el escenario todo se transforma. Pasan muchas cosas. Nos gusta que sea un espectáculo que remueva por dentro.

C. Se os relaciona mucho con la timidez, ¿os veis representados ahí?

E. Yo sí.

J. Yo no (risas) Quizá introvertido, pero tímido no. Y menos en el escenario

C. Vuestro disco 'Estrella del mar' es uno de los mejores discos del rock español, según la revista 'Rolling Stones'.

E. Afortunadamente nos sentimos muy queridos y no solo por el público sino por la prensa musical y los compañeros músicos. Eso es una suerte.

J. Nos abruma un poco. Cuando escribes una canción no lo haces pensando en el éxito que pudiera tener.

C. Alguna de vuestras canciones está en el top de canciones de orquesta.

E. (risas) Me encanta. Es genial. Recuerdo una vez, durmiendo en un hotel después de un concierto, que me desperté a mitad de noche escuchando una de nuestras canciones. No entendía nada porque estaba medio sonámbula, hasta que me di cuenta que era la orquesta versionando El universo sobre mí. Fue rarísimo porque al principio me agobié pensando que me había quedado dormida y tenía que estar sobre el escenario en ese momento.

J. Me encanta que la música haga feliz a la gente de la manera que sea y en el entorno que sea. En las orquestas hay grandes músicos que además tienen que versionar tus canciones, y eso no es fácil.

C. Eva, ¿cómo acaba en la música alguien que quería dibujar cómics?

E. Empecé a leer a los cuatro años con Mortadelo y Filemón y ya ahí tuve claro que iba a ser dibujante de cómics. Fui a la Escuela de Arte pero habían quitado el módulo de ilustración e hice escultura. Mi padre pintaba y hacía un montón de manualidades, por lo que el arte siempre ha estado muy presente en casa. Fue en la escuela de arte donde me crucé con la música. Tocaba con mi primo y con amigos, aunque en casa no les hacía ninguna gracia. Ellos veían a la adolescente que, además de meterse a estudiar arte, tocaba la batería en un grupo. Al principio tocaba con cajas de galletas.

C. Juan, lo tuyo era la arqueología.

J. Sí. Yo empecé en la Facultad de Filosofía de Zaragoza con la especialidad de Ciencias de la antigüedad y arqueología. Lo alternaba con un grupo muy indie que tenía con unos amigos y con el atletismo. No cumplía la imagen de rockero, drogas y malas notas.

C. ¿Cómo fue el momento de grabar con Antonio Vega?

E. Yo lo recuerdo como impresionante. Un amigo común me llama y me dice que está con Antonio Vega, que ha escuchado 'Cómo hablar' y que quiere versionarla. Fue increíble.

J. Era una persona tremendamente divertida y tocaba la guitarra de una manera muy especial.

C. También tocasteis en el cumpleaños de Nelson Mandela.

J. Pues imagínate. Estaba Quincy Jones, Annie Lenox, Elton John… Tocamos el Free Nelson Mandela con Amy Winehouse. Fue bastante flipante.

E. También estaba Pierce Brosnan. Fue como una película estar allí. Éramos el único grupo español y estábamos alucinando mientras cantábamos en ese escenario de Hyde Park el cumpleaños feliz a Mandela. Recuerdo tropezarme con un altavoz y al girarme, detrás de mí Brian May (Queen) sonriendo mientras cantábamos. Casi se me corta la respiración.

C. Siguiendo con situaciones únicas, habéis tocado en el Museo del Prado.

E. Fue alucinante. Tocamos delante del cuadro El jardín de las Delicias de El Bosco. Brutal. Daba bastante respeto levantar la voz en ese entorno.

C. ¿Tienen ídolos los ídolos?

E. No me quiero considerar en ese grupo, pero sí que tengo ídolos.

J. Yo, muchos. Desde clásicos como Bowie hasta actuales como Tame Impala.