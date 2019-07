9 jul 2019

Llevan tiempo sus seguidores esperando su nuevo trabajo. Salto al color, saldrá a la venta el 6 de septiembre, y su gira se iniciará en el Festival DCODE de Madrid, en el campus de la Universidad Complutense. "Una zambullida a un océano de colores sonoros donde conviven madera y metal, corazón y corteza, cuerpo, alma y alegría de vivir". Así lo han definido Eva Amaral y Juan Aguirre.

Con Eva Amaral quiero hablar de música, pero también de Frida y Fellini, los dos felinos con los que comparte su vida.

Corazón Eva, ¿desde cuándo viven juntos?

Eva Amaral Desde hace 11 años.

C. ¿Llegaron a la vez o por separado?

E.A. Llegaron a la vez. Son adoptados, los recogí en ANAA (Asociación Nacional Amigos de los Animales). No son hermanos, son de camadas diferentes, quizá por eso al principio les costó un poquito adaptarse

C. Me han soplado que a Fellini le encanta comer gambas y sardinas. ¿Tiene Frida el mismo gusto culinario?

E.A. No. Es cierto que a Fellini le gustan mucho las gambas y las sardinas, y a Frida le gusta la leche, pero no las gambas. Lo que sí les gusta a los dos es el queso, pero no se lo puedo dar porque es muy fuerte y su veterinario se lo ha prohibido. Ya tienen una edad y hay que controlar su estomaguito. Comen su pienso.

C. Creo que Fellini ejerce de despertador. ¿Es cierto?

E.A. Sí. Me despierta por las mañanas.

C. De Frida dicen que es muy cariñosa.

E.A. Es muy mimosa, Frida está muy alerta siempre. Si en algún momento me quejo, ella viene corriendo para ver qué me pasa. Cuando Fellini me araña y grito ¡Ay!, ella se pone muy seria y le regaña. Me defiende siempre porque es muy protectora.

C. Salto al color, su nuevo álbum, ¿tiene mucho colorido?

E.A. Tiene mucho trabajo. Llevamos año y medio encerrados en el estudio. Pero antes habíamos estado durante un año componiendo las canciones y recopilando ideas. Queríamos hacer algo especial, con influencias nuevas: ritmos distintos, electrónica, más luz, el baile está más presente... Salto al color, nos pareció el título que refleja ese espíritu. Ya han salido dos canciones: Mares igual que tú y Nuestro tiempo, y el álbum se compone de 13.

C. ¿Quiere decir que Amaral ha variado el rumbo?

E.A. Durante estos años, Amaral ha evolucionado de una forma natural. En este álbum quizás hay un sonido distinto. Pero es posible que el público diga: es muy Amaral.

C. ¿Cuál es el secreto para que todos sus trabajos sean respetados y acompañados por el éxito?

E.A. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, nos encanta hacer música juntos y lo hacemos desde el corazón y la verdad.

C. ¿Amaral está presente en las redes sociales?

E.A. Claro, las utilizamos de una forma positiva: estamos en Twitter, Facebook e Instagram. En mi cuenta personal de Instagram (@evatantirda) subo muchas fotografías. Soy muy aficionada. Sigo a fotógrafos de naturaleza, me parecen fascinantes las aves rapaces.

C. ¿Colabora con alguna ONG?

E.A. Soy madrina del centro de acogida de gatos, El Jardinet del Gats. Tengo apadrinados a una pareja de águilas imperiales en GREFA, que es un centro de recuperación de la fauna silvestre, y con la ONG SEO Birlive, Juan y yo participamos en un anuncio para el no uso del diclofenato, para proteger a los buitres.

C. Volviendo a su nuevo álbum, ¿cuándo les podremos ver en los escenarios?

E.A. Salto al color saldrá a la luz el 6 de septiembre y se presentará en el Festival DCODE de Madrid, en el campus de la Universidad Complutense, al día siguiente. Seguiremos de gira, pero todavía no te lo puedo contar.

