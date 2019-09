3 sep 2019 sara corral

Antonio Tejado llevaba 70 días apartado del foco mediático llevando un vida privada. Sin embargo, la declaración de una mujer y unas supuestas llamadas telefónicas demasiado "ardientes", ha hecho que el excolaborador vuelva, pero con una gran sorpresa. Y es que tras hablar en directo son 'Sálvame', Antonio se ha sincerado y ha contado los graves problemas que sufre y que le han hecho pedir ayuda.

Según desveló María Patiño en 'Sábado Deluxe', Antonio la habría llamada para contarle su problema. "Su familia ha reaccionado muy bien. Ahora comienza un camino para que Antonio, al menos, ha dejado de mentirse a sí mismo, que es lo importante", comenzaba diciendo María, continuaba: "Lo único que necesita él ahora mismo es cariño y ayuda".

"Yo soy bastante dura con él y una mañana me llama y de manera directa me lo cuenta. Yo personalmente, si me pides mi opinión, me lo creí. Fue una llamada de auxilio y yo hice algo de lo que no me voy a arrepentir en la vida, comunicárselo a su familia. No sé si he hecho bien o no", seguía diciendo la presentadora

Bajo la atenta mirada de los colaboradores que no podían creerse lo que estaban escuchando, Belén Esteban habló: "Yo creo que hiciste bien. Es todo muy complicado porque tú te vas engañando a ti mismo. Él estará enfadado ahora, pero a la larga, se va a alegrar de lo que has hecho María". Todos sus compañeros se volcaron entonces con palabras de apoyo hacía el excolaborador y su lucha por la recuperación.