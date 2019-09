4 sep 2019

Toda paciencia tiene un límite. Incluso, la de Alma Cortés. la hija de Raquel Bollo ha estallado en su cuenta de Instagram tras el aluvión de críticas que ha recibido por subir un vídeo de un tutorial de maquilaje compartido hace tres días.

La joven escribía junto a la grabación: "Buenas amores, lo prometido es deuda, así que aquí os dejo el vídeo para un maquillaje de noche con algunos de los productos que recibí de @pprimor , que como sabéis muy pronto serán sorteados".

Entre los comentarios a los que ha tenido que hacer frente encontramos frases como "Tanta pintura y tan joven te destrozara la piel. Eres muy joven y bonita sin tantos productos químicos en tu cara", "No hace falta tanta pintura" o "Demasiada pintura solo consigues parecer mucho mayor, y en vez de la hija pareces más hermana". Sí, todos parecen coincidir en que a la hija de la colaboradora de 'Sálvame' se le ha ido la mano con el maquillaje.

Yo me maquillo como me da la gana"

Alma, que no suele entrar al trapo, esta vez ha colgado un vídeo en su Instagram para defenderse. "Hay veces que esos comentarios tan dañinos cansan. A mí, realmente, no me hacen daño porque sé que la intención es esa, hacer daño. Me habéis dicho que llevo tres kilos de maquillaje, pero cuando te arreglas para salir de noche tu maquillaje tiene que ser más pronunciado que el de día. Además, que yo me maquillo como me da la gana", comienza.

"Me da mucho coraje tener que entrar en estas polémicas porque al final te critican personas que entras a su cuenta y hay muchos que no tienen fotos, no tienen publicaciones… Pero nada", añade la joven antes de rematar, para dar por zanjado el tema: "Lo que yo veo por aquí es mucha, mucha, mucha envidia, mucho aburrimiento y no tener una vida muy ocupada. Y yo la tengo porque me tengo que presentar a las recuperaciones de septiembre".