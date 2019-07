30 jul 2019 Kamila Barca

Compartir en google plus

El polémico anuncio del embarazo de Alma Cortés no lo va a olvidar ni medio Telecinco. Pero lo más importante no es eso, es que ya, por fin, aparecen las primeras imágenes que pueden confirmar el embarazo de la hija de Raquel Bollo. ¡Queda menos!

Hasta ahora Alma Cortés había seguido subiendo imágenes desde que se anunció que estaba embarazada. Lejos de venderlo en exclusiva, Instagram ha sido su fiel compañero. Pero ha publicado imágenes en bikini y ni siquiera esas habían confirmado si seguía o no el embarazo o al menos si todo lo que se contó era verdad.

Pero ante la imposibilidad de negar lo evidente, ha publicado una imagen con un pantalón corto de tiro alto que ha desvelado una posible incipiente barriguita que ha vuelto locos a todos sus seguidores. Los mismos que le escriben comentarios tipo: "Ya se te nota la barriga", "¿Cómo va esa barriguita?", "¡Qué guapa estás, Alma! El embarazo te está sentando genial". Y es que por muy bien que le siente ella es monísima, no se puede negar pero este notición no se puede obviar tampoco.

Recordemos la polémica exclusiva del embarazo de Alma con la que Raquel Bollo perdió los papeles en 'Sálvame'. "Me cuentan que hay una conversación entre ellas en las que se plantean la posibilidad de vender esa exclusiva. Le he preguntado a Raquel Bollo y lo niega", decía Gustavo González antes de llevarse una de las broncas más grandes de Telecinco.

"Llevamos 3 días hablando de Alma y Alma hasta los 19 años no ha hablado en ningún sitio. Eso no se está respetando. Es una realidad. Que ella dentro de tres meses decide salir ahí y la machacáis, machacadla", explotaba Raque Bollo, la misma que había salido en portadas con sus hijos pero al no hacerlo la propia Alma las cosas cambiaban. Cuando se confirme con un fotón, este hilo va a correr solo.

Más noticias sobre Raquel Bollo

- El increíble enfado de Raquel Bollo por defender a su hija

- ¡Raquel Bollo va a ser abuela! Su hija, Alma Cortés, está embarazada

- La verdadera historia sobre la relación entre Alma Cortés Bollo y su padre, Chiquetete