5 sep 2019 sara corral

Maluma, uno de los cantantes más aclamados en todo el mundo, ha cumplido uno de sus sueños. Y es que al joven le costó sudor y lágrimas llegar al estrellato, y ocho años después, sigue sin creerse poder haber conseguido todo lo que hoy en día tiene.

"Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia. Me cerraron las puertas, a parte de eso no creían en mi y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado... Pues 'parceros' ahora si que vamos llegar lejos. Bienvenidos a 'Royality Air', tocamos la Luna", comenzaba escribiendo el cantante en su cuenta personal de Instagram.

"Sueñen sin miedo, nunca crean en un NO como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran. Este es mi legado, inspirar y demostrar que los sueños si se hacen realidad", sentenciaba.

Además de elogios y mensajes de apoyo, el cantante también ha recibido duras críticas. "Y yo llorando porque no llego a fin de mes", "Yo tengo que ir en autobus al trabajo para contaminar menos y este c'antamañanas' en avión privado..." o "En unas horas lo veremos llorando dentro de su avión rodeado de mujeres en bikini", eran algunos de los mensajes más críticos que podían leerse.