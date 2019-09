5 sep 2019 Kamila Barca

Víctor Sandoval ha empezado una guerra declaradísima con las Campos. Después de contar todo lo que sucedió con María Teresa Campos, quien se ríe de sus comentarios, ha atacado a una de sus hijas. Carmen Borrego, en un intento de defender a su madre, se ha visto duramente contraatacada por Víctor Sandoval. ¿Quién es más problemático de los dos?

El problema viene de las últimas declaraciones de Víctor Sandoval sobre su salida del programa de María Teresa Campos 'Día a día'. Según él cuenta se fue porque ella le echó y porque la madre de las Campos tenía contactos y hacían todo lo que ella quería. Carmen Borrego, en su nuevo espacio de trabajo le ha intentado desmentir y ha arremetido contra su persona.

Mi madre me llamó y se estaba muriendo de risa" Carmen Borrego

"Me pregunto por qué no habló de esto hace 14 años. En ese momento yo era directora adjunta del programa. Nunca entró Víctor en el despacho a decirme "tengo este problema". Nunca noté una mala sensación entre Víctor y Teresa. Víctor, en esa época que estaba arriba, era más difícil que hoy. Me gustaría que salieran los directivos a decir si es cierto que mi madre dijo "esto es para mi hija". Mi madre jamás ha dicho esto es para mi hija, ni "no le des esto a esta persona"", cuenta Carmen Borrego que, además, ha contado la reacción de María Teresa a estos comentarios: "Mi madre me llamó y se estaba muriendo de risa y yo le contesté que a mí no me hace ni puñetera gracia".





En cuanto finalizó el vídeo en 'Sálvame' Víctor montó en cólera y le contestó: "No sé si es en este vídeo es donde ha dicho que soy problemático –decía Víctor Sandoval mientras buscaba la cámara con la que dirigirse a Carmen Borrego directamente –Tu hermana dice que en este programa se os machaca laboralmente para que no trabajéis, ¿lo que acabas de hacer qué es? Para que a mí me den muchísimo trabajo, ¿verdad? Segundo, ¿Qué yo soy problemático para trabajar? ¿Yo? ¿Y lo dices tú? El día que hable…".

Pero, aunque ya lo estaba dejando caer, dio un paso atrás y aprovechó para dejar preguntas al aire sobre cuál de los dos era más difícil: "Yo no voy a hacer lo mismo que ha hecho ella. Yo no voy a esparcir mierda. Me sorprende que diga que soy problemático para trabajar porque jamás he tenido problemas para trabajar. He tenido problemas personales, tú también, pero ¿he tenido problemas laborales yo? ¿Tú puedes decir lo mismo? Pregunto, porque a lo mejor es una leyenda urbana", decía burlándose de los comentarios de Carmen sobre la leyenda urbana de que su madre tenía poderes en la tele.