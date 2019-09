4 sep 2019 Kamila Barca

Después de desvelarse los verdaderos motivos por lo que Víctor Sandoval acabó en 'Día a día', programa de María Teresa Campos, el colaborador de 'Sálvame' sigue destapando las grandes verdades y mentiras de la 'súperpoderosa' de Telecinco. Ahora desvela que hay gente que le tiene realmente miedo a su influencia.

"20 días antes de que Víctor Sandoval apareciese en el programa 'Día a día', tenía la ilusión de probar con 'Mamma mía' por las tardes en Madrid. Pero María Teresa llama a altos cargos y dice que las tardes son para Terelu. Hay gente que le dice a Víctor Sandoval y le dice: "Que sepas que quien se lo ha cargado es tu jefa". Llega una mañana donde se juntan Teresa Campos y Víctor Sandoval. Y Víctor le dice a Teresa Campos: "Teresa, me he enterado que has hecho una llamada a altos cargos y que no se va a hacer mi programa 'Mamma mía' en Telecinco". Y Teresa Campos le dijo "Sólo faltaba que vengas a decirme tú a mí que tú me digas lo que tengo que hacer". En esos momentos Víctor dice que abandona las mañanas de 'Día a día' pero fue Teresa quien le sacó del plató", contaba con todos los detalles Kiko Hernández sobre el último día que Víctor Sandoval estuvo en 'Día a día'.





Ahora, Kiko Hernández vuelve a insistir para que se desvele toda la verdad: "Acabas de decir que tienen miedo a María Teresa Campos. ¿Quién tiene miedo? ¿Quién y por qué?". Pero Víctor Sandoval se da cuenta que se está metiendo en un terreno pantanoso y le contesta: "No te voy a dar el nombre porque estabas tú delante. Es gente que quiero, es gente conocida y no quiero ponerles en ese compromiso. Yo no he venido aquí a decirlo. Si lo digo luego me regañan".

Aún así Carlota Corredera insiste y Víctor termina diciendo con la boca pequeña: "Sí, yo también le tenía miedo a María Teresa. Miedo a lo que me pasó, a que me bloquee. Teresa tenía muchísimo poder. ¿Estamos ciegos? Queremos negar la realidad. Teresa en ese momento tenía mucho poder, y lo sabes tú Belén (Esteban)".