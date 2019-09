7 sep 2019 Kamila Barca

A Belén Esteban le encanta poner los puntos sobre las íes. Esta vez ha sido a su amiga Lydia Lozano por un comentario fuera de lugar del que no se había enterado realmente. Pero tocaba su vida personal y como ya sabéis, la Esteban es muy celosa de su círculo íntimo y de las cosas que hace detrás de las cámaras.

Resulta que en 'Sálvame' también se lo pasan muy bien detrás de los platós. Las amiguísimas colaboradoras salieron ayer de fiesta y a Lydia se le escapó. O, más bien, se rio de sus compañeras por cómo estaban al día siguiente en plató. A Belén Ro le pareció fuera de lugar y después de decir "déjame decirle una cosa a Lydia" como si fuese a soltar un bombazo dijo:





"Me parece fatal que diga que mi amiga Belén (Esteban) y yo no estamos bien porque salimos anoche. Es una cosa de nuestra vida y me parece fatal" e hizo que Belén Esteban saltase por todos los aires y le hiciese una advertencia: "Te voy a decir una cosa muy seria: Tú no cuentes lo que nosotras hacemos porque nosotras no contamos lo que tú haces, ¿vale?".

Pero Lydia sólo sabía reírse y le contestó: "¿Cómo que no? Yo me he venido aquí días que me he ido de fiesta y Jorge Javier Vázquez me ha dicho "qué pasa", "cómo vienes"". Belén que, después de lo que dijo se demostró que no estaba en todas sus facultades le contestó con una frase muy de la princesa del pueblo: “No hables del pasado, habla del presente. El pasado no importa”.

¿Lo mejor? Que Lydia Lozano también estaba de fiesta con Belén Ro y Belén Esteban.