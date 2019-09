5 sep 2019 sara corral

Belén Esteban ha discutido con su amigo Víctor Sandoval por sus últimas acusaciones a María Teresa Campos. Y es que el colaborador contó que la presentadora le habría vetado para no cumplir uno de sus sueños, participar en el programa 'Mamma Mia', algo que ha dado muchísimo de lo que hablar.

"Es que no me parece justo, cuando María Teresa estaba arriba todo era genial y todos la admirabais y ahora que está así, todos salís contra ella, es que no es justo Víctor no lo es", comenzaba diciendo alterada Belén.

"Víctor sabes que te adoro, lo sabes,pero acuérdate cuando presentabas en Telemadrid ¿Cómo era el señor Víctor?, Mirabas a todo el mundo por encima del hombro", le decía directamente Belén, a lo que Víctor contestaba: "Pero nunca he sido mal compañero"."No me estires de la lengua, tuviste un problema con una persona en Telemadrid", sentenciaba la colaboradora.

Belén ha defendido a capa y espada María Teresa Campos frente a todas las acusaciones que ahora están saliendo. "Hubo el momento para hacerlo", decía Belén. No sabemos como acabará todo esto, tendremos que estar atentos.