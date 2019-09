7 sep 2019 Kamila Barca

Kiko Jiménez parece explotar al máximo su ruptura y piensa contar todo en televisión. Pero por partes y las infidelidades una a una. Resulta que Gloria Camila no sólo le fue infiel con un pretendiente de 'MYHYV', si no también con una actriz ¡que tiene hasta un Goya! Kiko ha contado cómo fue dicho rollo de Gloria Camila con otra mujer y cuán desestructurada es su familia.

Me las he encontrado entrando en mi casa enrollándose" Kiko Jiménez

No pueden coincidir peor estas declaraciones con la entrevista de José Ortega Cano, padre de Gloria Camila, en la que ha hablado no sólo de la muerte de Rocío Jurado, sino también de la relación de su hija con Kiko porque grabaron el programa un día antes de que lo dejasen. Pero Kiko para ellos parece que solo tiene malas palabras.

"A raíz de 'Supervivientes', que ya es cuando se viene muy arriba, se ve en un estatus superior. Lo que le molesta es que yo como aguanto, estoy más tiempo en 'Supervivientes', yo también brillo con luz propia y ella empieza a apartarme. Ella intenta hacer un poco sus planes aparte, excluirme de eventos, y cosas así. Intenta quitarme de en medio. Ella se cree que es la reina del mambo y entonces es cuando trata mal a su mejor amigo, a los familiares, incluso" empieza a "rajar" de Gloria para Telecinco.

"Yo tuve una pelea muy grande con ella, tengo una discusión porque yo la pillo que está hablando con Manuel Cortés. El actor no es un actor, es una actriz. Yo me he encontrado a Gloria con una actriz que tiene un Goya y me la he encontrado entrando en mi casa enrollándose. Y luego he tenido constancia de que han quedado más veces y de que se han dado el lote mientras venían en el taxi", cuenta muy enfadado e indignado. ¿Cómo es posible que todo esto haya pasado? Según Kiko porque Gloria no cuenta con el apoyo de su familia.

"Es una persona que derrocha mucho el dinero. Se decía que tenía 2 millones de euros. Yo me quedé alucinado. Yo sí que sé lo que tiene actualmente en la cartilla. Quítale a eso dos o tres ceros. Ella va a la peluquería y se gastaba en tratamientos, en extensiones y en no sé cuánto, 1000 pavos. Yo le decía "nena no puedes llevar ese ritmo de vida". Yo hacía de padre, no sólo de novio, si no también de padre. Esa familia tan desestructurada… El padre pasa de ella tres pueblos y la niña reclama la atención de él. En esa familia se llevan entre ellos muy mal", zanja y apunta a que tiene muchas más cosas que contar.