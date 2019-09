7 sep 2019 Kamila Barca

¡Qué vueltas da la vida! Eso tiene que estar pensando Bertín Osborne que no daba crédito que, Gloria Camila, con 23 años tuviese una relación de 4 años ya. Como ves, Bertín, ese día ella misma se llamaba "prometida" pero al día siguiente era la peor ex de toda España. Quién les entiende. Ahora que Kiko Jiménez se dedica a criticarla en todos los programas de Telecinco, aparecen estas imágenes que delatan cómo estaba Gloria el día antes de su ruptura con Kiko Jiménez.

Resulta que, durante la entrevista de Ortega Cano, Gloria Camila se vio en la tesitura de hablar con Kiko Jiménez. Todo vino porque él fumaba y Bertín Osborne le dijo: "Tienes que buscarte una que no fuma. Pareja que fuma, pareja que corre", a quien razón no le faltaba. Al día siguiente ya había corrido, volado y todo lo que se pueda hacer para alejarse de otra persona. De hecho, según la familia de Gloca, Kiko Jiménez ya llevaba un mes con Sofía Suescun a esas alturas.





"¿Cómo es Kiko?", pregunta Gloria Camila al aire como dando por hechas todas las respuestas benévolas hacia el que era su novio en ese momento. "Kiko no me lo dejes fuera porque yo lo quiero con locura", alega a su favor Ana María Aldón, mujer de Ortega Cano. De hecho, por las preguntas insistentes de Bertín que no se lo creía, ella misma confiesa "Llevo 4 años con él. Yo tengo 23 y el ya no es tan chaval, tiene 27 años".

Hasta Ortega Cano, el que se ha visto muy criticado por Kiko Jiménez, dijo: "Es muy buen chico. Es de Linares, la familia muy buena y humilde, muy linda. Paisano de Rafael, sí". Y, por si fuera poco Gloria nos hizo recordar algo MY FUERTE: "Allí hicimos dos años –en 'Supervivientes'- y me pidió matrimonio, Bertín. Pero, vaya, que aún tiempo al tiempo. Estoy comprometida todavía". Y ya ni eso.