9 sep 2019 sara corral

La periodista Mercedes Milá ha tenido este fin de semana un pequeño accidente con el que ha acabado en el hospital. A pesar del dolor y la espera,como buena profesional que es, ha ido retransmitiendo todo el suceso a través de su cuenta personal de Instagram, para que sus seguidores pudieran saber lo ocurrido, ya que tras su primera instantánea los dejó bastante preocupados.

Mercedes Mila y su accidente. pinit instagram.

Tras una estrepitosa caída, Mercedes tuvo que acudir a urgencias donde tuvieron que darle puntos en la rodilla.Momento que también decidió compartir aunque admitiera que podría ser angustioso para algunas personas. Además aclaró que a su perro le bastó con unas simples grapas para cerrar la herida.

La periodista, que ha llegado ya a los 50.000 seguidores, estaba más que feliz con la noticia, y así lo agradeció.

"Esta mañana hemos llegado a 50.000 seguidores y Scott y yo aún no nos los creemos. Para mí la audiencia de un programa es siempre la mejor manera de saber si estás llegando a la gente como deseas por mucho que te tilden de obsesa, es nuestra medida. Por eso este sábado de primeros de Septiembre estoy muy feliz. Todavía no me creo que ese numerito siga aumentando. Sois lo que más me importa y vuestra presencia da sentido a nuestro trabajo. Gracias con todo mi corazón", escribía la presentadora en su cuenta personal de Instagram

Hace un mes que Mercedes perdió a su madre, y aunque fue un duro golpe, la periodista no pierde la sonrisa ni un instante. Fuerza Mercedes, esperamos que esa rodilla se recupere pronto.