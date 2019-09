9 sep 2019 sara corral

Tras un verano de lo más intenso, es hora de volver a la rutina y sobre todo al colegio. Pero para Paula Echevarría, esta primera vez ha sido totalmente distinta a como estaba acostumbrada. Daniella Bustamente, la hija de Paula y el cantante David Bustamente, ha empezado con ganas este primer día y ha sido de la mano de su madre, Paula, y su novio, Miguel Torres.

Paula Echevarría lleva a su hija el primer día de colegio. pinit gtres.

Ha pasado ya bastante desde aquellos malos momentos en los que David y Paula anunciaban su separación. En especial, un momento bastante duro para la pequeña fue su comunión, donde la tensión, y sobre todo la presión de la prensa, pusieron las cosas muy tensas.

Este año Daniella ha cumplido 11 años y hoy ha arrancado el último curso antes de empezar a cursar la secundaria. Con el uniforme y una mochila amarilla, Daniella comenzaba un nuevo curso con ilusión.

Paula también ha dado comienzo a la rutina y lo ha hecho con Miguel, de quien no se separa ni un instante. Ambos se han convertido en compañeros de gimnasio bajo un duro entrenamiento. "Vuelta al cole. Iñaky vas a tener doble trabajo, y no lo digo por el nuevo alumno, lo digo porque he vuelto de las vacaciones que valgo por dos", escribía la actriz en una de sus últimas publicaciones.