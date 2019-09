9 sep 2019

Dicen que nadie es profeta en su tierra, y eso es lo que siente, exactamente, Lolita Flores cuando se sube a un escenario en España para cantar. La artista intervino ayer en 'Viva la vida' con motivo del fallecimiento de Camilo Sesto, que nos dejaba en la madrugada del sábado al domingo a los 72 años.

En un momento de la conversación, se tocaba el tema del poco reconocimiento que se les da a los artistas en este país, a pesar de que hayan dejado un legado como el de Alcoy. Lolita dejaba a todos los presentes sorprendidos con las declaraciones que realizaba al respecto.

"Si hay alguien peor reconocido en la música en este país soy yo. Por eso aquí no canto más, me voy a América a cantar… A mí no me han reconocido todavía, ya tengo 61 años y gracias a Dios en el teatro me va muy bien", eran sus palabras.

Ante esta confesión, Marisa Martín Blázquez tan solo acertaba a decir que le parecía "tristísimo". Sin duda, lo es. Aunque nunca es tarde, lo que no sabemos es si Lolita, tras esta crítica en voz alta, reconocería que le llegara ese homenaje que parece reclamar.

Este debate también ha surgido en torno a la esquiadora Blanca Fernández Ochoa, hallada muerta el pasado miércoles y de quien muchos dicen que jamás se le dio el lugar, en vida, que le merecía dentro de la historia del deporte nacional.