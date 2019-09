11 sep 2019

Desde que la semana pasada Chayo Mohedano ofreciera un concierto en la localidad gaditana de Chipiona, lo cierto es que desde Telecinco se ha vuelto a la carga contra ella. Y eso que ha concedido una entrevista a 'Cazamariposas' en la que, simplemente, sostiene que no va a permitir que nadie eche por tierra su trabajo.

La guerra parece haberse declarado ahora, pero no entre la sobrina de Rocío Jurado y la cadena que da de comer -en parte- a su madre, Rosa Benito, sino entre esta última y alguien con quien se presuponía seguía manteniendo una buena amistad: Belén Esteban.

Todo comenzaba con un comentario el pasado viernes de Belén que insinuaba que Chayo se creía Beyoncé sobre el escenario. La reacción de Rosa no era otra que retuitear algún que otro mensaje de usuarios que la felicitaban por dejar 'Sálvame' y apoyar con uñas y dientes a su hija.

Ayer, Belén se dirigía a cámara y le decía: "Me conoces bien, pero me ha dolido lo que has hecho. Rosa sabes que te quiero, pero también quiero a mis directores. En el fondo te tengo cariño, pero te recomiendo una cosa: que medites. Y no me vuelvas a saludar en maquillaje".

La Benito no se quedaba quieta. Debía estar viendo el programa por la rapidez de su reacción. "Que hablen bien o mal. Lo importante es que hablen de mí. Aunque confieso que me gusta que hablen mal, porque eso significa que las cosas me van bien. De los mediocres no habla nadie", escribía en Twitter, usando esta cita de Salvador Dalí.