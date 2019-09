11 sep 2019 sara corral

Kiko Hernández se ha convertido en uno de los colaboradores más fuertes de 'Sálvame', pero además, siempre es de quien menos información personal se tiene. ¿Cómo lo hace? ¿Como ha cambiado Kiko desde que apareciera por televisión en 'Gran Hermano?

La que fuera su exsuegra, Encarni Manfredi, madre de Patricia Ledesma, ha querido hablar del pasado y los orígenes de Kiko, algo a lo que este ha contestado de esta manera: "Antes me ganaba la vida de otra forma, quizás, más sucia porque era 'vente a poner a parir a esa persona', me llevaba un dineral y son cosas que ahora no haría"

"Me avergüenzo de haber participado de eso, que por dinero te sentabas y ponías a parir a alguien, llegué a decir tales burradas de Encarni que me demandó, gané porque hubo un fallo de forma y tal, si no, me hubiera ganado. Y con eso aprendí que no todo vale", continuaba diciendo el exconcursante.

"No volvería a hacer ese tipo de televisión, solamente veía el dinero y que esto iba a pasar muy rápido", terminaba diciendo Kiko, quien ha decidido mandar también un dardo envenenando:"Si yo digo que no voy a entrar, no entro, pero no digas que no. Me dijeron que tenía que decir una serie de cosas, dije que no y me llamó Javier Sardá para decirme lo que tenía que decir, tengo una memoria de elefante".