12 sep 2019

Acudía a 'El Hormiguero' para hablar de 'Vivir dos veces', la película que protagoniza junto a Inma Cuesta, que también estuvo sentada delante de Pablo Motos. Nos referimos a Mafalda, hija de Pablo Carbonell que nació con una de las llamadas enfermedades raras contra la que lucha para demostrar que puede hacer una vida dentro de unos parámetros normales.

Mafalda, además de hablar de ese trabajo, lo hizo de su artrogriposis múltiple congénita, esa dolencia de la que su padre siempre ha hablado con naturalidad. La misma por la que los médicos le dijeron a Carbonell que esta no podría caminar nunca, ante lo que parece que esta se rebeló para demostrar al mundo que todo esfuerzo tiene su recompensa.

"A tus padres les dijeron que no ibas a poder andar y, evidentemente, se equivocaron porque eres una luchadora, pero sí me han contado que estuviste tres años con las piernas escayoladas y que te operaron muchas veces", decía Motos, a lo que ella respondía con un "siete" rotundo, en alusión a esas ocasiones en las que tuvo que pasar por quirófano.

Ella reconocía que, de ese episodio no se acuerda, y que con lo único que se queda es con que "después de aquello, logré salir adelante". Tanto que este no es el primer trabajo que realiza como actriz, aunque puede que esta película sea el proyecto más importante que ha acometido en su carrera.

"He visto fotos, solo me acuerdo de una vez que era mi cumpleaños y dijo mi madre que me dijo que había que quitarse las escayolas y fuimos al hospital", explicaba con serenidad ante un silencio respetuoso de los presentes en el plató de Antena 3.