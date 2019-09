12 sep 2019

Cuando José Ortega Cano se vio involucrado en un accidente de tráfico que le costó la vida a un hombre, Carlos Parra, por el que cumplió condena, la familia del fallecido le pidió, por favor, que nunca hablara de él. Así que, que lo hiciera en 'Mi casa es la tuya', emitido el pasado viernes, ha provocado su enfado y una reacción más que previsible.

"Yo iba a dejar a mi hija en un pueblecito cercano de donde estábamos. Le tendría que haber dicho a José Antonio que me acompañara porque estaba muy cansado, estaba agotado. La dejé, volví y al volver me entró un vahído y ya no me acuerdo de más y me entero de que había muerto una persona y me quise morir yo diciendo que por qué no me había tocado a mí. Me arrepentí y pedí perdón a la familia", era el relato que hacía el diestro en esa entrevista conducida por Bertín Osborne.

Ha sido el hermano de Carlos el que ha hablado con 'Sálvame'. En la conversación telefónica se puede apreciar el enfado de Manuel: "¿Que ha tenido un vahído? No, no ha tenido un vahído. Que le costó mucho trabajo sacarlo del coche, dando pena. Pues a mi hermano también costó mucho trabajo sacarlo del coche, porque tenía el volante empotrado en el pecho. También ha dicho que cogió contacto con nosotros. Es mentira, mentira pura".

Manuel asegura que Ortega Cano "se hace pasar por víctima y no es una víctima, es un verdugo". Y añade: "El único consuelo es que mi madre está teniendo demencia senil y llegará un día en el que se le olvidará que mató a su hijo. Se morirá descansando".

A Ortega Cano no le vamos a perdonar nunca"

Sobre el hecho del perdón de José, asegura: "Tenía la oportunidad de pedirnos perdón y es que ni lo ha pedido. En su momento a lo mejor no lo hizo pero ahora podría decir: 'Voy a rectificar'. Perdonar, no le vamos a perdonar nunca, está claro. Ira no tengo ninguna, rencor no tengo ninguno, pero te jode".

"La verdad nos da igual que esté bien, nos da igual que esté mal, nos da igual de todo. No vivimos con 'el indeseable'. Tenemos nuestra vida y es más interesante que la suya", remataba Manuel, que tan solo era el portavoz de la indignación que sintió la familia el pasado viernes al ver a Ortega Cano rescatando ese capítulo tan doloroso para ellos.