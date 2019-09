13 sep 2019

Si la estrategia de Sofía Suescun en el plató de 'GH VIP 7' pasaba por buscarle las cosquillas a Rocío Flores, ayer esta última demostró que lo lleva claro. La hija de Antonio David y sobrina de Gloria Camila, ex de Kiko Jiménez, que hoy es pareja de la navarra, le dio una lección de clase con un puñado de frases escuetas que la dejaron sin capacidad de reacción.

Sofía estallaba porque a Kiko se le está tachando de oportunista en los últimos días al hablar de su ruptura con Gloria. Sin que Rocío dijera nada, se dirigió a ella para hacer la misma acusación, pero por hablar de Rocío Carrasco, su propia madre -el episodio al que se refiere-. Flores se limitó a decirle que no iba a caer en su juego de provocaciones, dando lugar a un sonoro aplauso.

Aunque Suescun trataba de defenderse como gato panza arriba, Rocío le daba la puntilla: "Las pruebas de tu provocación las tienes en el vídeo de presentación de Kiko. ¿Te parece poco llevar el pijama de Gloria Camila en el vídeo?".

Mientras Jorge Javier Vázquez no salía de su asombro, Sofía intentaba justificarse con que ella no pijama nunca y que para el vídeo necesitaba ropa de estar por casa. Algo que no se creía nadie -ni ella misma-. Además, ofrecía devolver el pijama a Gloria si lo quería, algo que declinaba amablemente Rocío.

Quien se pensaba que esta, por estar menos acostumbrada a ponerse delante de las cámaras, estaba más que equivocado.