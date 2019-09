13 sep 2019

Si hay un rostro al que asociemos las galas de 'Gran Hermano' -con permiso de Mercedes Milá- ese es el de Jorge Javier Vázquez, y no creemos que en todos estos años haya vivido un episodio tan desagradable como el que le enfrentó anoche a Raquel, madre de Noemí Salazar.

Al parecer, a esta se le quedó el micrófono abierto y la cazaron en plena rajada contra el programa y el propio presentador, acusándoles de llevar una dinámica idéntica siempre y de tener claros favoritos desde el primer momento. Así que, Jorge Javier decidió aclarar las cosas y se fue directo a hablar con ella que, por supuesto, no negó ni una de sus palabras ni trató de disfrazarlas de lo que no era.

Lejos de eso, añadió que se sentía mal tratada, porque no se le estaba dando su sitio. Salida de los 'Gipsy Kings', aseguró que no se sentía con en ese otro programa y cargó las tintas hacia Jorge, por hablar más con unos concursantes que con otros y no siquiera preguntarle qué tal se encontraba al ver cómo su hija se hacía sangre en las rodillas al entrar en la casa por un conducto de ventilación.

Ambos se enzarzaron, colmando la paciencia del presentador que la instó a no volver si no sentía que se le estaba dando un trato correcto. La respuesta de Raquel fue que, efectivamente, se iría en la siguiente pausa publicitaria, porque no se iba a levantar delante de las cámaras como si la echaran "por haber robado una camiseta en el Bershka". Estas palabras, con las que Jorge creía que estaba intentando ponerle en contra de la etnia de Raquel -gitana- encendió su ira e, inmediatamente, hicieron ese corte para los anuncios y para que saliera de plató.

A la vuelta, muy nervioso y afectado, Vázquez defendía que no hay nada más tremendo que la insinuación, y que era algo por lo que no iba a pasar. Tolerancia cero. Sobre todo, porque insistía en que, siempre que Raquel había ido a 'Sálvame', se la había tratado de maravilla y él había percibido que la relación era buena, afeando la conducta de la madre de Noemí, que repitió que siempre había ido gratis.

Tras coger aire, Jorge Javier se recomponía y proseguía con una gala al final de la cual tuvimos a los primeros nominados de esta edición del 'reality': Irene Junquera, Anabel Pantoja y Hugo Castejón.