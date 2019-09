14 sep 2019 Kamila Barca

Los enfrentamientos entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco siguen tan vivos como siempre. El proceso judicial ha terminado y él dice sentirse tranquilo y acaba de entrar en 'GH VIP 7'. Y, por el mismo motivo, vuelve a la arena más dura. Vuelve a la televisión con su hija Rocío Flores defendiéndole y que lleva 6 años hablar con su madre sin éxito.

Esto vuelve a hacer que en los debates y tertulias más conocidos de Telecinco principalmente, sin contar las redes sociales, vuelvan a especular con la relación de Rocío Carrasco y sus hijos. ¿Por qué no les ve? ¿Qué motivo de peso mayor existe? Sin contar que acaba de aclararse que la orden de alejamiento no existe y que la pelea de Rocío Carrasco con su hija fue en 2013.





Entonces Belén Ro, cansada de que ataquen a Rocío Carrasco carga al aire: "Me gustaría que nos planteáramos y que no carguemos tanto contra Rocío Carrasco. Que nos planteáramos qué parte de responsabilidad tiene Antonio David en que Rocío Carrasco no vea sus hijos. Es que me parece mucho más sencillo". Pero esto a Belén Esteban no le ha gustado y ha explotado en contra de su compañera:

"Ya estamos con que le ha comido la cabeza como en muchos casos. Que los niños se hacen mayores –insiste una y otra vez gritando levantada en medio del plató-. Los niños ya deciden. ¿Me entiendes? Y te digo una cosa, Belén: por muy malo o muy mala (y perdóname porque no sé si ha sido muy mala –se disculpa-) que haya sido Rocío Carrasco o muy malo que haya sido Antonio David Flores, estos niños tienen móvil. Eso es lo más fácil, "le ha comido la cabeza"".

"No sé cuántos años después cuando tu padre te ha puesto la cabeza así –e imita el gesto de estar harto con las manos en la cabeza- ¡Pero si ha arrastrado a sus hijos a una portada y los ha sacado llorando! ¡Hombre, por favor!", responde Belén Ro mientras Kiko Hernández insiste en que no tiene ni idea de qué ha sucedido realmente.