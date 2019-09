14 sep 2019 Kamila Barca

Ahora que Antonio David Flores está dentro de la casa de 'GH VIP 7', Rocío Flores, su hija con Rocío Carrasco, está delante de las cámaras también y más expuesta que nunca. María Patiño ha entrado en directo en 'Sálvame' y ha soltado una bomba muy grande: Rocío Flores llevaba tiempo queriendo acercarse a su madre y no ha podido.

Para evitar malentendidos o ataques judiciales, María Patiño asume las palabras que está diciendo y no se las atribuye a nadie, excepto al abogado que es quien firma esta verdad. Resulta que, tras su enfrentamiento cuando Rocío Flores tenía 16 años, se habían distanciado. Este distanciamiento se justificaba con una orden de alejamiento que nunca ha existido. María Patiño ha rectificado y ha especificado también que, si hubiese existido, hubiese tenido una vigencia de sólo 6 meses y esto ocurrió en 2013.





"Lo que quiero contar no lo voy a poner en boca de Rocío Flores, sino que lo asumo yo. Cuando Rocío Flores tenía 16 años tuvo un desencuentro con su madre que terminó con una denuncia ante la Guardia Civil y hubo una condena que perjudicaba a Rocío Flores. Añadí que había una orden de alejamiento que justificaba para algunas personas el hecho de que la madre y la hija no tuviesen relación", comenzaba explicando María Patiño quien se niega a revelar sus fuentes.

"Mi sorpresa ha sido que el abogado de Rocío Flores niega que esa orden de alejamiento jamás hubiese existido. Nunca jamás hubo una orden de alejamiento. Me llama la atención y yo misma me hice eco de lo que estaba publicado y de lo que se había comentado. Rocío Flores está al tanto de todo lo que estamos contando y de todo lo que estamos diciendo. No tiene intención de hacer ningún tipo de declaración en contra de su madre. Simplemente quiere defender el papel de su padre. Esta frase la utilizo y me hago responsable yo: de haber sido verdad que esa orden de alejamiento hubiese existido "llevo 6 años intentando hablar con mi madre y no me han dado esa oportunidad". Es una orden de alejamiento inexistente", insiste.